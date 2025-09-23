به گزارش خبرگزاری مهر، افتخار یوسفی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، سال تحصیلی جدید را فصلی نو در مسیر علم و تهذیب دانست و اظهار کرد: سال گذشته با برگزاری اجلاسیه چهلسالگی جامعه الزهرا (س) و دیدار تاریخی با رهبر معظم انقلاب اسلامی، افق روشنی برای آینده حوزه ترسیم شد و امسال در آغاز سال تحصیلی با بهرهگیری از رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب، گامهای تازهای برمیداریم.
راهاندازی پنج رشته تحصیلی جدید در جامعه الزهرا (س)
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) از راهاندازی پنج رشته جدید خبر داد و گفت: در مقطع سطح دو ویژه طلاب بینالملل، رشتههای مربیگری قرآن و مطالعات اسلامی اضافه شده و در مقطع سطح چهار ویژه طلاب ایرانی نیز سه رشته فلسفه تعلیم و تربیت تطبیقی، مطالعات اسلامی اجتماعی خانواده و ادبیات عربی راهاندازی شده است. همچنین ایجاد گرایشهای تازه در علوم حدیث و توسعه رشتههای جدید در سالهای آینده در دستور کار قرار دارد.
یوسفی، طرح استاد پشتیبان را یکی از ابتکارهای مهم برای طلاب غیرحضوری دانست و افزود: در این طرح، طلاب میتوانند پرسشهای علمی خود را به صورت مستمر با اساتید در میان بگذارند و بازخورد دریافت کنند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت توانمندی طلاب، اظهار کرد: درس مهارت تحصیل از سال گذشته به سبد آموزشی افزوده شده و امسال نیز ادامه دارد. این واحد به طلاب کمک میکند مهارتهایی همچون مدیریت زمان، روش مطالعه، مباحثه و تندخوانی را فرا بگیرند.
پذیرش بیش از هزار طلبه در سال تحصیلی جدید
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) با اعلام پذیرش بیش از هزار طلبه در سال تحصیلی جدید افزود: نزدیک به ۲۰۰ طلبه تماموقت از شهرهای مختلف ایران و برخی کشورهای جهان در خوابگاههای این مرکز مستقر شدند و در قالب اردوی سهروزه راه روشن با رسالتها و ظرفیتهای مجموعه آشنا شدند.
یوسفی در بخش دیگری از سخنانش، جامعه الزهرا (س) را ظرفیتی بینظیر در تربیت بانوان حوزوی دانست و گفت: جامعه الزهرا (س) بزرگترین حوزه علمیه بانوان سال ۱۳۶۳ توسط حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، «پدیدهای بینظیر» است.
وی افزود: این مجموعه دارای ظرفیتهای مناسبی در عرصههای مختلف علمی، آموزشی و مهارتی دارد و طلبهها مطابق علایق و اولویتهایی که دارند، میتوانند خود را توانمند کنند.
تدریس و فعالیت ۴۰۰ استاد خانم در جامعه الزهرا (س)
معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) اضافه کرد: دورههای تربیت مدرس، تربیت مبلغ، مشاور و پژوهشگر با هدف کادرسازی و پرورش نیروی انسانی توانمند در این مرکز برگزار میشود. بیش از ۴۰۰ استاد خانم در این مجموعه فعالیت میکنند که بیش از ۹۰ درصد آنان از میان نیروهای خود جامعه الزهرا (س) هستند.
یوسفی تأکید کرد: طلاب میتوانند متناسب با استعداد و علاقه خود در عرصههای تدریس، تبلیغ، پاسخگویی به پرسشهای دینی، مشاوره و پژوهش وارد میدان شوند و نقشآفرینی علمی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.
