اعلام نتایج نهایی پذیرش مقطع تخصصی حوزه های علمیه خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزش حوزه‌های علمیه خواهران نتایج نهایی پذیرفته‌شدگان مقطع تخصصی (سطح ۴) در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را اعلام کرد؛ لذا داوطلبان جهت مشاهده و دریافت نتیجه نهایی می‌توانند به پایگاه اینترنتی پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی https://register.whc.ir/selector.aspx مراجعه کنند و با درج کد رهگیری یا شماره شناسنامه و کد ملی از وضعیت نهایی خود مطلع شوند.

در صورتی که داوطلبان نسبت به نتیجه نهایی خود اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق صفحه شخصی خود در سامانه اینترنتی پذیرش از یکم تا سوم مهرماه ۱۴۰۴ اعتراض خود را ثبت و پاسخ خود را از طریق همان صفحه دریافت کنند.

تمامی داوطلبان قبولی نهایی، لازم است حداکثر تا تاریخ دوم مهرماه ۱۴۰۴ با مدارک اعلام شده در صفحه شخصی اینترنتی جهت ثبت نام نهایی صرفاً به صورت حضوری به مدارس علمیه پذیرفته شده مراجعه کنند. عدم مراجعه حضوری پذیرفته شدگان و ارائه مدارک، به منزله انصراف تلقی می‌شود و افراد از فهرست ذخیره جایگزین خواهند شد.

شایان ذکر است، پذیرش نهایی، مشروط به فارغ التحصیلی داوطلبان در مقطع قبل، حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال جاری است و در صورتی که ثبت نام شدگان نهایی، کمتر از نصاب تشکیل کلاس باشند، مدرسه علمیه مجاز به تشکیل کلاس نبوده و این داوطلبان در صورت فراغت از تحصیل تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ می‌توانند صرفاً برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ ذخیره شوند.