کارشناس هواشناسی: وزش باد و گرد و خاک در استان بوشهر مورد انتظار است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز تا ظهر روز پنجشنبه با تداوم وزش باد شدید شمال غربی سواحل و فراساحل استان مواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت وزش باد و گرد و خاک پدیده مورد انتظاردر سطح استان است و دمای هوا نیز از روز چهارشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و گردوخاک، در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۸ گاهی ۴۶ کیلومتر در ساعت و روی دریا ۱۶ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل مرکزی و جنوبی گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.