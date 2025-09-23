  1. استانها
  2. بوشهر
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

استان بوشهر درگیر پدیده گرد و غبار

استان بوشهر درگیر پدیده گرد و غبار

بوشهر - وزش باد شدید، موجب بروز پدیده گرد و خاک در استان بوشهر شده است.

دریافت 6 MB

فیلم: سعید رضایی

کد خبر 6599529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها