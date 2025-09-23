https://mehrnews.com/x396Gh ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱ کد خبر 6599529 استانها بوشهر استانها بوشهر ۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱ استان بوشهر درگیر پدیده گرد و غبار بوشهر - وزش باد شدید، موجب بروز پدیده گرد و خاک در استان بوشهر شده است. دریافت 6 MB فیلم: سعید رضایی کد خبر 6599529 کپی شد مطالب مرتبط سیمای بوشهر شایسته نام این شهر و استان نیست کارشناس هواشناسی: وزش باد و گرد و خاک در استان بوشهر مورد انتظار است ورزشگاه پارالمپیک در بوشهر ساخته میشود سواحل استان بوشهر مواج میشود دهکده اداری در بوشهر ایجاد میشود دمای هوا در استان بوشهر کاهش مییابد استان بوشهر پیشگام در برنامههای قرآنی است لزوم ساماندهی فعالیت دستفروشها در بوشهر استان بوشهر از امنیت مطلوبی برخوردار است زیرساختهای ورزشی بوشهر توسعه مییابد/ بهبود وضعیت معابر برچسبها سعید رضایی بوشهر گرد و خاک خیزش گرد و خاک
