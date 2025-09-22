حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شدید شمال غربی تا روز پنجشنبه سواحل و فراساحل استان در اغلب ساعات مواج پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت وزش باد و گرد و خاک پدیده مورد انتظار در سطح استان است، دمای هوا نیز از روز چهارشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده غالباً صاف در برخی ساعات همراه با وزش باد و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر و روی دریا گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ و در فراساحل گاهی تا ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.