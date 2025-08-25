۷۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل متوقف شد

محمد هادی‌زاده در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: شناسایی و توقف ۷۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در این شهرستان طی مرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شد.

وی افزود: این اقدامات در چارچوب اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی صورت گرفته است. یگان حفاظت اراضی با گشت‌زنی و رصد دقیق مناطق مختلف، موفق به شناسایی موارد تخلف و جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: تخلفات شامل ساخت و ساز غیرمجاز، دیوارکشی، خاک‌برداری و خاک‌ریزی در اراضی کشاورزی بود که با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت متوقف شد.

هادی‌زاده همچنین هشدار داد: حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید و امنیت غذایی وظیفه‌ای همگانی است و مدیریت جهاد کشاورزی آمل با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شهروندان می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه تغییر کاربری اراضی را از طریق سامانه ۱۳۱ به یگان حفاظت اطلاع دهند، افزود: گزارش‌ها به سرعت بررسی و اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی آمل در پایان خاطرنشان کرد: این مدیریت به طور مستمر نظارت بر حفظ و حراست از اراضی کشاورزی شهرستان را در دستور کار دارد و متخلفان طبق قانون پاسخگو خواهند بود.

