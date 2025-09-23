۳۴ هزار لرستانی موفق به اهدای خون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سوری در سخنانی، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۳۹ هزار و ۹۹۳ لرستانی به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند، این آمار در مقایسه با ۳۳ هزار و ۳۶۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت دو هزار و ۹۲۳ بانوی لرستانی نیز موفق به اهدای خون شدند که بیانگر افزایش مشارکت زنان استان در این اقدام انسان‌دوستانه است.

مدیرکل انتقال خون لرستان، عنوان کرد: از مجموع اهداکنندگان خون در نیمه نخست امسال، ۱۸ هزار و ۸۴۱ نفر اهداکننده مستمر، هشت هزار و ۷۴۶ نفر باسابقه و شش هزار و ۴۷۲ نفر برای نخستین‌بار خون اهدا کرده‌اند.

سوری با قدردانی از مشارکت مردم لرستان در اهدای خون، تأکید کرد: افزایش تعداد اهداکنندگان خون علاوه بر تأمین نیاز مراکز درمانی، نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بین مردم استان است.

وی همچنین با اشاره به نیاز همیشگی بیماران به خون گفت: باتوجه‌به پیش رو بودن فصل سرما و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان از مردم شریف لرستان دعوت می‌کنم همچون گذشته با حضور در پایگاه‌های انتقال خون یاری‌گر بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون خود در نجات جان انسان‌ها سهیم شوند.

