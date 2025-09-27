حسین رضایی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اقدامات اخیر دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشگاه و صنعت گفت: در سلسله نشستهایی که توسط دانشگاه برگزار میشود، قصد داریم ارتباط مستقیمی میان مدیران ارشد بیمارستانها، آزمایشگاهها و مراکز درمانی با فناوران، نوآوران و شرکتهای دانشبنیان حوزه سلامت برقرار کنیم.
وی ادامه داد: یکی از چالشهای اصلی کشور در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه این است که فناوران گاهی روی پروژههایی سرمایهگذاری میکنند که مشتری یا سرمایهگذار مشخصی ندارند و همین مسئله باعث میشود در بازاریابی، برندینگ و فروش با مشکلات جدی روبهرو شوند.
ایجاد ارتباط مستقیم بین فناوران حوزه سلامت و مدیران بیمارستانها
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: ما با ایجاد این ارتباط مستقیم تلاش میکنیم تا افرادی که صاحب مسئله و چالش هستند، مانند مدیران ارشد بیمارستانها، بتوانند مشکلات مشخص خود را مطرح کنند و فناوران و نوآورانی که توان حل این مسائل را دارند، با آنها ارتباط برقرار کنند. این نیازها میتواند شامل حوزههای فناوری اطلاعات سلامت، تجهیزات بیمارستانی و آزمایشگاهی، تأمین دارو و کیتهای موردنیاز آزمایشگاهی باشد.
وی افزود: از سوی دیگر، شرکتهایی وجود دارند که بنیانگذاران آنها اعضای هیئت علمی یا دانشجویان خلاق هستند و در قالب هستههای فناوری، استارتاپها یا شرکتهای دانشبنیان به دنبال ارائه راهحل برای این مسائل هستند. وقتی این ارتباط از ابتدا مستقیم برقرار میشود، عرضه و تقاضا با هم تناسب پیدا میکنند؛ مشتری و خریدار مشخص هستند و فناور با امید، سرعت و تمرکز بیشتری روی پروژههایی کار میکند که میداند در زمان مشخص باید نتیجه آن را به مصرفکننده نهایی تحویل دهد.
رضاییزاده با اشاره به شرایط ناشی از تحریم در کشور گفت: در حال حاضر با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و تحریمی، این ارتباط مستقیم بهترین کمک به شرکتها است؛ چراکه آرزوی همه فناوران این است که محصول تولیدی خودشان را اثرگذار و در بازار مشاهده کنند.
انعقاد ۶ قرارداد برای رفع نیازهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نشستی که بین مدیران بیمارستانها و فناوران برگزار شد، گفت: در این نشست بیش از ۲۰ فناور شرکت داشتند و نیازهای بخشهای بیمارستانی ما را شنیدند. پس از غربالگریها در هفتههای آینده حدود ۶ قرارداد بین صاحبان دانش و افرادی که به نتیجه آن دانش نیاز دارند، منعقد خواهد شد. این روش شرکتهای فناور را به صورت مستقیم در روند تجاریسازی محصولات قرار میدهد.
دانشگاهیان به شکل کارآفرین تربیت نمیشوند
وی با اشاره به دلایل کمرنگ بودن ارتباط میان صنعت و دانشگاه در حوزههای مختلف گفت: دانشجویان ما در دانشگاه به شکل یک کارآفرین تربیت نشدهاند و پژوهشهای آنها مسئلهمحور نبوده و در عمل منجر به مقالات و کتابهایی شده که مورد نیاز صنعت نبوده است. از سوی دیگر صنعت هم زبان مشترک برای بهرهبرداری و همکاری با اعضای هیئت دانشجوها ندارد. کاری که ما انجام میدهیم تلاش برای نزدیک کردن این افراد و این فرآیندها است.
استقرار برج مجازی تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ در دانشگاه
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد اقدامات دیگری که در یک ماه گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه انجام شده است؛ گفت: یکی از اقداماتی که در یک ماه گذشته شروع شده و هفتههای آینده فازهای بعدی آن تکمیل خواهد شد، استقرار برج مجازی تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ در دانشگاه است.
وی در مورد این برج تحقیق و توسعه توضیح داد: در این فرآیند دفتر تحقیق و توسعه برخی از شرکتهای بزرگ کشور که با حوزه سلامت سر و کار دارند، مثل صنایع غذایی، آرایش بهداشتی، دارویی، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی و غیره در دانشگاه مستقر میشوند. این شرکتها فهرستی از مسائل و مشکلاتی که نیاز به دانش و پژوهشهای دانشگاهی دارد را ارائه میکنند و میدانند در صورت رسیدن به پاسخ بلافاصله میتوانند فرایند تجاری سازی محصول و ورود به بازار و اخذ مجوزها را طی کنند.
رضاییزاده با اشاره به اینکه در این فرآیند شرکتها سفارشدهنده هستند و دانشجویان، فناوران و اعضای هیئت علمی ما مجری طرحها میشوند؛ ادامه داد: در این فرآیند، همکاری در قالب پایان نامه، طرح تحقیقاتی، طرح ارتباط با صنعت و دورههای پسا دکترا انجام میشود. زمانی که هر یک از این پروژهها به نتیجه برسند، عملاً صنعت به عنوان مالک پروژه یا شریک پروژه بلافاصله فرایندهای اخذ مجوز و تجاریسازی را دنبال میکند. به این ترتیب پژوهشها مبتنی بر مسئلهمحور میشود و میتوانند به ارتقای سلامت در جامعه کمک کنند.
به دنبال مجوز استقرار کارگزاران صنعت در دانشگاه
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات دانشگاه برای تقویت ارتباط بین دانشگاهیان و صنعتگران گفت: ما همچنین به دنبال اخذ مجوز استقرار «کارگزاران» یا «بروکرهای حوزه صنعت» در دانشگاه هستیم. در سراسر دنیا کارگزاران به دلیل تسلطشان به ادبیات فنی، اقتصادی و فرآیندهای تجاریسازی نقش پلی میان دانشگاه و صنعت را ایفا میکنند. با توجه به فقدان زبان مشترک بین دانشگاه و صنعت، بروکرها خیلی خوب میتوانند این فرایند را تسهیل کنند.
وی با بیان اینکه تجربه جهانی نشان داده که این روش موفق است؛ ادامه داد: برای مثال همانگونه که ما مثلاً برای خرید ساختمان به سراغ مشاور املاک قابل اعتماد میرویم، دانشگاه هم در تلاش است که چنین بروکرهایی را مستقر کند.
رضایی زاده خاطر نشان کرد: استقرار دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه نیز نیاز به کارگزارانی دارد که بتوانند فناوریها و ایدههایی که اعضای هیئت علمی دارند را قیمت گذاری و ارزش گذاری کنند و سپس مسیر تعامل با صنعت را به قراردادهایی مانند خرید و فروش، مشارکت، دریافت امتیاز و… هدایت کنند.
وی با اشاره به نیاز اساتید برای کمکگرفتن در زمینه تجاریسازی ایدهها و محصولات گفت: بسیاری از اعضای هیئت علمی ایدههای خوب یا محصولات ارزشمندی دارند، اما برای تجاری سازی آنها به بیزینس پلن و مطالعات امکانپذیری نیاز است. واقعیت این است که اساتید در این زمینه آموزش لازم را ندیدهاند.
وی ادامه داد: در دانشگاه دورهها و کارگاههای آموزشی اختصاصی در این زمینه برگزار میشود، اما واقعیت این است که این مهارتها تخصصی هستند و نیازی نیست اعضای هیئت علمی، به عنوان پزشک یا جراح، خودشان این توانمندیها را نیز داشته باشند. در این میان، کارگزاران بهترین گزینه برای کمک به طی شدن صحیح این فرآیندها هستند.
سهم دانشگاه علوم پزشکی تهران از پروژههای ارتباط با صنعت
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به این سوال که چه سهمی از درآمدهای اختصاصی دانشگاه در حال حاضر از پروژههای ارتباط با صنعت تأمین میشود؛ گفت: هدف اصلی دانشگاه علوم پزشکی تهران حمایت از فناوران، اعضای هیئت علمی و دانشجوها است. به همین دلیل حداکثر حق بالاسری که دانشگاه به عنوان درآمد اختصاصی برداشت میکند، ۱۰ درصد است که معمولاً نیمی از این ۱۰ درصد نیز به محل خدمت شامل دانشکده یا مرکز تحقیقات یا پژوهشکدهای که فناور یا عضو هیئت علمی در آن فعالیت میکند، برمیگردد تا به شکل مستقیم خود فرد یا همکاران او در قالب گرنتهای پژوهشی از آن مبلغ استفاده کنند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر قراردادهایی که فناوران و اعضای هیئتعلمی با بخش صنعت منعقد میکنند و حقوق و دستمزدی که برای آنها تعریف میشود، خارج از مواردی است که توسط نهادهای دولتی حمایت میشود و دانشگاه به آن بخش وارد نمیشود. چرا که با توجه به قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف تقویت بنیه اقتصادی فناوران و پژوهشگران و اعضای هیئت علمی و دانشجویان، آنها بتوانند با بخش خصوصی آزادانه توافق کنند.
مشوقهای دانشگاه برای سوق دادن اساتید و دانشجویان به سمت صنعت
رضایی زاده در مورد مشوقها و امتیازات دانشگاه علوم پزشکی تهران برای سوق دادن دانشجویان و اعضای هیئتعلمی به سمت فعالیتهای فناورانه گفت: بخشی از امتیازات مربوط به ارتقا و ترفیع عملکرد اعضای هیئتعلمی در حوزه فناوری است و بخشی دیگر نیز به حمایتهای مالی از تحقیقات و پژوهشهای آنها اختصاص دارد که شامل گرنتهای فناوری و تسهیلات فناوری است.
وی با اشاره به امتیازات دانشجویان برای انجام فعالیتهای فناورانه گفت: از آنجا که دانشجویان از نظر قانونی به طور مستقیم کارمند دولت یا دانشگاه محسوب نمیشوند، معمولاً حمایت از آنها از طریق اساتیدشان انجام میشود. دانشجویان در قالب گروههای پژوهشی فعالیت میکنند و یکی از اساتید داوطلب میشود و مسئولیت و پاسخگویی را نیز بر عهده میگیرد. به این ترتیب، حمایت دانشگاه بهصورت غیرمستقیم و از طریق اساتید به دانشجویان منتقل میشود و آنها میتوانند از منابع و امکانات دانشگاه برای پیشبرد فعالیتهای فناورانه خود بهرهمند شوند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر، دانشگاه طرحی در دست تصویب دارد که به موجب آن بتوانیم در پروژههایی که قابلیت تولید سریع محصول را دارند و در دوره دانشجویی به نتیجه میرسند، به صورت مستقیم با خود دانشجوها قرارداد ببندیم که امیدواریم این مصوبه به زودی نهایی شود.
افزایش ۱۰ میلیاردی تسهیلات فناورانه در ۱۴۰۴
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد گرنتها و تسهیلاتی که به دانشجویان ارائه میشود؛ گفت: مجموع گرنت و تسهیلاتی که در سال ۱۴۰۳ در اختیار فناوران گذاشته شده حدود ۳۰ میلیارد تومان بوده و برای سال جاری، در صورت وجود تقاضا، پیشبینی شده این رقم به ۴۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
