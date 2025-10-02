به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس، در راستای تقویت زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی علوم و فناوری پردیس، بسته‌های حمایتی و تسهیلات مالی ویژه‌ای را به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان این دانشگاه ارائه کرد.

هدف از این همکاری، کمک به توسعه طرح‌های فناورانه، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان متخصص و افزایش توان رقابتی شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای داخلی و بین‌المللی عنوان شد.

مسئولان دانشگاه علوم و فناوری پردیس نیز با قدردانی از حمایت‌های بنیاد برکت، این اقدام را گامی مؤثر در جهت ارتقای توان علمی و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه دانشگاه دانستند.