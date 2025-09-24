تصمیم هاشمیان برای تقویت خط حمله پرسپولیس؛ یک مهاجم نزدیک به علیپور

به گزارش خبرنگار مهر، تیوی بیفوما بازیکن خارجی پرسپولیس که بیشتر بازی‌های فصل جاری را به دلیل مصدومیت از دست داد با پشت سر گذاشتن تست پزشکی آماده حضور در میدان شده است.

او در تمرین روز سه شنبه پرسپولیس در کارهای تاکتیکی نیز شرکت کرد تا احتمال حضورش در بازی با ملوان بار دیگر قوت بگیرد. بیفوما که توانایی اضافه شدن به خط حمله را نیز دارد نزدیک ترین گزینه برای مکمل شدن علی علیپور مهاجم گلزن پرسپولیس است.

پرسپولیس که تاکنون سه گل زده در چهار بازی بازی ابتدایی داشته است با انتقاد کارشناسان در ضعیف بودن خط حمله خود روبروست. از این رو احتمال می‌رود وحید هاشمیان در دیدار با ملوان بندرانزلی علی علیپور را در حالی مهاجم هدف قرار دهد که نزدیک ترین بازیکن به او بیفوما باشد تا زهر خط حمله تیم را افزایش دهد.