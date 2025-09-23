به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای دیدار با ملوان بندرانزلی آماده می‌کند که همچنان کادرفنی این تیم برای تعیین ترکیب اصلی خود به نتیجه نهایی نرسیده است.

علیرضا همایی فرد یکی از بازیکنانی است که در تمرینات روزهای اخیر پرسپولیس نقش فعالی از سوی مربیان تیم پیدا کرده است تا احتمال حضور او به عنوان مدافع چپ وجود داشته باشد.

وحید هاشمیان که در چند هفته اخیر از فرشاد احمدزاده و میلاد محمدی در این پست استفاده کرده است برای استفاده از همایی فرد تمایل دارد تا شاید این بازیکن رفته رفته به ترکیب سرخپوشان اضافه شود.

همچنین یعقوب براجعه دیگر بازیکن جوان پرسپولیس نیز شانس بازی دوباره در این تیم را همچون بازی هفته نخست پیدا کرده است. او که در چند تمرین این تیم غیبت داشت از سوی هاشمیان بخشیده شد تا دوباره بتواند شانس خود را برای بازی در ترکیب پرسپولیس بیازماید.

حالا باید منتظر ماند و دید هاشمیان که بابت عدم کسب پیروزی در بازی‌هایی که در تهران انجام داده است تحت فشار هواداران است آیا در بازی با ملوان بندرانزلی استفاده‌ای از بازیکنان جوان خواهد کرد یا فعلاً روی باتجربه‌هایی همچون فرشاد احمدزاده و میلاد محمدی با وجود نبودن در پست‌های تخصصی استفاده خواهد کرد.