۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

پیروانی در آستانه بخشش محرومیت از سوی کمیته استیناف

پیروانی در آستانه بخشش محرومیت از سوی کمیته استیناف

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به احتمال فراوان با درخواست بخشش محرومیت مدیر تیم پرسپولیس موافقت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال فردا سه شنبه جلسه هفتگی خود را در حالی برگزار می‌کند که یکی از پرونده‌ها مربوط به محرومیت ۶ ماهه افشین پیروانی از سوی کمیته اخلاق است.

سرپرست تیم پرسپولیس که به دلیل مصاحبه‌های پر حاشیه خود و همچنین برخی عوامل ناگفته با این محرومیت روبروست درخواست خود برای عفو محرومیت را ارائه کرده است تا مورد بررسی کمیته استیناف قرار بگیرد.

رایزنی‌های پیروانی و اطرافیان او با مسئولان این بخش قضائی فدراسیون، احتمال بازگشت پیروانی به نیمکت برای مدیریت پرسپولیس را افزایش داده است. در صورتیکه کمیته استیناف فردا در این باره تصمیم گیری کند، پیروانی می‌تواند روز پنجشنبه روی نیمکت سرخپوشان در دیدار با ملوان بندرانزلی قرار بگیرد.

