شرط عقد قرارداد پرسپولیس با بازیکن جدید مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال لوئیس بازیکن خارجی مدنظر پرسپولیس امروز پس از ورود به تهران در تست‌های پزشکی این تیم شرکت می‌کند تا شرایط او برای بستن قرارداد با این تیم برای یک فصل مشخص شود.

لوئیس در صورتیکه همین امروز در آزمایش‌های پزشکی نتیجه مثبت بگیرد به ایفمارک خواهد رفت تا در انجا نیز مورد تست قرار بگیرد اما برای بستن قرارداد منتظر پاسخ آزمایش‌های خود نخواهد شد و با این باشگاه قراردادی به مدت یک فصل امضا خواهد کرد.

بنابراین اگر لوئیس همچون سرژ اوریه با مشکلی روبرو باشد که نتیجه آزمایش‌های او بیشتر از یک هفته طول طول خواهد کشید باشگاه پرسپولیس طبق قرارداد خود با وی روی آن پایبند باشد.

وحید هاشمیان سرمربی پرسپولیس همچنان روی جذب لوئیس اصرار دارد و می‌خواهد این بازیکن هرچه زودتر به لیست بازیکنان فصل جاری تیمش اضافه شود تا بخشی از مشکلات تاکتیکی سرخپوشان را حل کند. از این رو قرارداد این بازیکن آماده امضا شدن است تا حالت اجرایی به خود بگیرد و مدافع خارجی پیشین نیوکاسل و واتفورد انگلیس به پرسپولیس بپیوندد.