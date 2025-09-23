مدرسه کوچک عشایری با قلب بزرگ معلم خوزستانی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا خسروی، معلمی در استان خوزستان و شهرستان اندیکا، در منطقه چیتک کوچک به عنوان آموزگار عشایری پنج مقطع تحصیلی فعالیت میکند. او مسیر پرپیچوخم و صعبالعبور این منطقه را هر روز با موتور طی میکند تا به مدرسه چادری محل تدریس خود برسد.
در روزهای بارانی و شرایط نامساعد جوی، این مسیر دشوارتر میشود؛ بهگونهای که خسروی ناچار است آخرین ۱۰ کیلومتر راه را پیاده برود تا موتورش در گلولای گرفتار نشود. گاهی نیز اهالی روستا که وسیلهای مانند الاغ در اختیار دارند، معلم را تا مدرسه همراهی میکنند، چراکه این مسیر سنگلاخی برای عبور خودرو تقریباً غیرممکن است.
عبدالرضا خسروی که فعالیت خود را در قالب طرح سرباز معلمی آغاز کرده بود، به مرور زمان به شغل معلمی دل بست و با دانشآموزان ارتباطی عمیق برقرار کرد. او پس از پایان دوران سربازی، تصمیم گرفت با وجود تمامی سختیها همچنان در کنار کودکان عشایر بماند و مدیریت مدرسه کوچک آنها را بر عهده بگیرد.
نظر شما