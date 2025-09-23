اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال برای خرید امکانات و تجهیزات آموزشی مهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، سلام ستوده عصر سه شنبه در آئین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه مهاباد، اظهارکرد: شهرستان مهاباد دارای ۳۶ مدرسه تخریبی است که نیازمند تعمیر و بازسازی اساسی بوده و تحقق این مهم بدون تأمین اعتبار امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مدرسه‌سازی افزود: بخشی از طرح‌های مدرسه‌سازی با تأمین اعتبار پیمان‌سپاری شده و برای باقی مدارس نیز نیازمند مشارکت خیران و نهادهای مردمی هستیم تا فرآیند بازسازی و تجهیز مدارس با سرعت بیشتری انجام شود.

ستوده عنوان کرد: امسال حدود ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید امکانات و تجهیزات آموزشی مورد نیاز مدارس مهاباد اختصاص یافته است که سهم قابل توجهی در بهبود کیفیت آموزشی دانش‌آموزان داشته است.

ستوده همچنین به وضعیت مدارس کانکسی شهرستان اشاره و اظهار کرد: تعداد مدارس کانکسی مهاباد حدود ۲۰ مدرسه است و حذف این مدارس یکی از سیاست‌های مهم دولت بوده و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این مدارس تا سال آینده به طور کامل برچیده شوند.

وی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت مدارس، نه تنها موجب بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود، بلکه زمینه‌ساز رشد علمی و توسعه پایدار شهرستان و کشور خواهد بود.

فرماندار ویژه مهاباد هم در این مراسم گفت: مدرسه فاخر شهر گوک‌تپه پس از چند سال وقفه، امروز تکمیل و به بهره‌برداری رسیده است.

محمدصادق امیرعشایری اظهار کرد: با وجود تأخیر در اجرای طرح، با همت جمعی و پیگیری‌های مستمر تلاش شد این مدرسه تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده و مهر امسال در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی با اشاره به تقارن سال تحصیلی جدید با هفته دفاع مقدس افزود: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان در مدرسه ایثار مقابل دشمنان ایستادگی کردند و امروز نیز دانش‌آموزان می‌توانند با تلاش در مسیر علم و دانش، راه دفاع از میهن و اعتلای کشور را ادامه دهند.