محمد صادق رضویان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جمعه گذشته روستای قلعه بالا بخش بی ارجمند شاهرود میزبان جشنواره توران کنام ایران بود، ابراز داشت: برنامههای متنوعی برای آشنایی علاقه مندان به محیط زیست در حاشیه این جشنواره اجرا شد.
وی با بیان اینکه برای حفاظت از یوز آسیایی چارهای جز آموزش جوامع بومی و محلی نداریم، افزود: بر این اساس زیرساختها در این روستا برای برگزاری کارگاههای آموزشی کاملاً آماده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود با بیان اینکه یکی از تجربههای موفق برگزاری کارگاه آموزشی سفال با محوریت یوز بود، ابراز داشت: شرکت کنندگان در این برنامه به صورت رایگان حضور یافته و از تجربه ساخت مجسمه گلی همراه با آموزش زیست محیطی بهره مند شدند.
رضویان ادغام پیوند هنر، آموزش و حفاظت از محیط زیست را ضروری دانست و تصریح کرد: این برنامه با استقبال خوب و گرم خانوادهها و مسئولان همراه شد.
وی با بیان اینکه روستای قلعه بالا در مسیر ثبت جهانی و توسعه پایدار گردشگری قرار گرفته است، افزود: این روستا مقصدی برای گردشگران ایرانی پ خارجی که این قبیل برنامهها میتواند تحقق ثبت جهانی آن را هموارتر سازد.
نظر شما