به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادق رضویان ظهر چهارشنبه در دومین گردهمایی روز ملی بوم‌گردی‌ها به میزبانی شاهرود و محل سالن پورسینا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به قرار گرفتن روستای قلعه بالا در لیست ثبت جهانی، توضیح داد: بر همین اساس اقداماتی پیرامون افزایش جذابیت گردشگری این روستا طی سال گذشته به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین این اقدامات یافتن راهی برای ترویج حفاظت محیط زیست و ارتقا آگاهی عمومی پیرامون حفظ طبیعت با مشارکت جوامع محلی و بومی منطقه بوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود به ساخت مجسمه دو بعدی یوزپلنگ در این روستا اشاره داشت و تصریح کرد: نصب این مجسمه جلوه دیدنی جدید را به مجموعه روستا قلعه بالا افزوده کرده است.

رضویان با تاکید به نصب مجسمه های دوبعدی از مجموعه حیات وحش منطقه در مسیر گردشگری و دیوارهای روستای قلعه بالا، بیان کرد: ‌این اقدام گونه های شاخص پارک ملی توران شاهرود نظیر گورخر آسیایی، یوزپلنگ آسیایی، زاغ بور، جبیر، کل و قوچ و غیره را به گردشگران معرفی کرده و باعث افزایش آگاهی نسبت به حیات وحش می شود.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات شاخص انجام گرفته در روستای قلعه بالا می توان به گل کاری در کوچه ها، محلات و باغچه ها توسط اهالی اشاره کرد که زیبایی بصری این روستای پله کانی را دوچندان کرده است.