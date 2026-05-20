به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم شامگاه چهارشنبه در مراسم جشم ملی روز بومگردی در روستای قلعه بالای بیارجمند شاهرود بیان کرد: این روستا امسال در زمره هشت پرونده معرفی شده ایران برای ثبت جهانی قرار دارد.

وی خواستار توسعه زیرساخت های مورد نیاز قلعه بالا مانند توسعه ارتباطات سیار برای ثبت جهانی این روستا شد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های قلعه بالا در حوزه گردشگری بیان کرد: قلعه بالا از شانس بالایی در ثبت جهانی به واسطه داشته های ارزشمند حوزه گردشگری و صنایع دستی، فرهنگی و طبیعی برخوردار است.

عجم خواستار در نظر گرفتن ظرفیت های مردمی در توسعه ظرفیت گردشگری قلعه بالا شد و بیان کرد: توسعه گردشگری باید به دست مردم قلعه بالا صورت گیرد.

وی با بیان اینکه سپردن امور به مردم همواره نتایج خوبی را به دنبال داشته که روستای قلعه بالا نمونه بارز و مصداق مهم این برون سپاری و مردمی کردن امور است، افزود:آنچه در این روستای هدف گردشگری رخ داده نمونه اقتصاد مقاومتی است.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی لازمه رونق گردشگری لازمه توسعه گردشگری قلعه بالا است، ابراز کرد: از مدیران دستگاه های مربوطه درخواست شده تا برای تامین زیرساخت های مورد نیاز این روستا در آستانه ثبت جهانی کمال همکاری داشته باشند.