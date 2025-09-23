  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

سد تغذیه مصنوعی شهید سالاری سیرمند افتتاح شد

سد تغذیه مصنوعی شهید سالاری سیرمند افتتاح شد

بندرعباس- سد تغذیه مصنوعی شهید عبدالحمید سالاری دشت سیرمند، شهرستان حاجی آباد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه طی مراسمی با حضور سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، آیت الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، سردار محمد زهرایی فرمانده بسیج سازندگی کشور، سد تغذیه مصنوعی شهید عبدالحمید سالاری دشت سیرمند، شهرستان حاجی آباد به بهره‌برداری رسید.

این سد دادای مخزن ذخیره به میزان یک میلیون متر مکعب است که ۶۰ متر طول دارد.

عرض بستر سد ۳۰ متر، عرض تاج ۲ متر، ارتفاع از بستر تا آبریز ۱۴ متر، ارتفاع تا تاج دسترسی ۱۸ متر و حجم عملیات بنایی ۱۸ هزار متر مکعب است.

برای احداث این سد ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار صرف شده و ۸۰۰ متر جاده دسترسی کشیده شده است.

ایجاد اشتغال پایدار، مهاجرت معکوس، توسعه گردشگری و احیا اراضی پایین دست سد به میزان ۱۰۰ هکتار از اهداف احداث این پروژه است.

کد خبر 6599679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها