به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس محمدحسنی روز سه‌شنبه در اختتامیه نخستین همایش مشترک تعاملی طرح امام رضا (ع) که به میزبانی قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش در مشهد برگزار شد اظهار کرد: دست هیچ ملت و مکتبی به اندازه اسلام در عرصه بهداشتی پر نیست، اگر آموزه‌ها و مطالب بهداشتی و سلامت جمع‌آوری شود اعجاب جهانیان برانگیخته خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: همه نعمت‌ها در اختیار ما امانت الهی است و حفظ هر نعمت اصول مخصوص به خود را دارد.

وی ادامه داد: در روایات آمده است که ۲ نعمت سلامتی و امنیت تا زمانی که از بین بروند، مجهول هستند.

محمدحسنی اظهار کرد: اگر نظام بهداشتی از منظر اسلام به دنیای سلامت مردم ارائه شود، خیلی‌ها سر تعظیم فرود می‌آورند و حتی مسلمان خواهند شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: این نظریه‌ها و احادیث بهداشتی اسلام پراکنده است و در این خصوص کار نظامند نکرده‌ایم. همه اینها به این دلیل است که هرچند تمدن ما قدمت هفت هزار ساله دارد اما سابقه برقراری حکومت اسلامی ۴۷ سال است.

وی بیان کرد: اسلام در بخش‌های مختلف از جمله خوردن، پوشیدن، خوابیدن، نوشیدن و مناسبات خانوادگی توصیه‌هایی دارد. نخبگان علمی حوزه و دانشگاه و مجتهدین برای جمع آوری این مطالب باید اقدام کرده و مطالب را برای ترویج در اختیار دیگران قرار دهند.

به گفته محمدحسنی، عرصه بهداشت و سلامتی به خصوص برای نظامیان اهمیت بیشتری دارد، چرا که در جهت اجرای مأموریت‌های خود باید سالم و قوی‌ترین افراد باشند.