نابودی ۲۱ نقطه راهبردی رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی در همایش روز قشر بسیج کارمندی که در سالن شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بسیج بهعنوان فرزند انقلاب اسلامی، مسئولیت ساماندهی و سازماندهی مردم برای نقشآفرینی در همه ابعاد را برعهده دارد و هرکجا که دستگاههای دولتی نیاز به کمک مردمی دارند، این بسیج است که امتداد مردمی را بهوجود میآورد و نقشآفرینی مردم را پیوست کار میکند تا موفقیت تضمین شود.
وی افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزهای که ملت بزرگ ایران از سر گذراند، نبردی بود که از سوی رژیم جعلی، متجاوز، غاصب و کودککش صهیونیستی و آمریکا به ملت ما تحمیل شد، اما تجربه گرانقدری بود که بار دیگر ثابت کرد باید قدر کنشگری و همبستگی ملی را بدانیم. این نتیجه مهم دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که مهمترین عامل پیروزی ایران، خود ملت بودند و اینجاست که اهمیت این عامل بیش از پیش به چشم میآید.
تمدن غرب، اجتماع جنگافروزان دنیا
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به جزئیات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم زوایای این جنگ را بررسی کنیم، باید به خیلی سال قبل برگردیم. مهم است سابقه تاریخی نظام سلطه مدنظر باشد. باید بازگردیم به دوره رنسانس و زمانی که غرب توانست به دانش کارشناسی و قدرتهای علمی دست پیدا کند، اما این توانایی جدید را در خدمت اهداف خبیث قرار داد تا استثمار و استعمار دیگر کشورها را بهعنوان هدف اصلی دنبال کند.
سردار سلیمانی ادامه داد: از آن زمان تاکنون، غرب همواره در کانون جنگافروزی در گستره عالم بوده است. میلیونها انسان در طول تاریخ ۲۰۰ سال اخیر فقط به این دلیل کشته شدند که قدرتهای سلطهگر، اخلاق را زیرپا گذاشتند و دانش را به خدمت گرفتند تا بر ملتهای دیگر سلطه پیدا کنند. بخش مهم از این شمار، ملتهای مظلوم منطقه ما هستند، اما بخش عمده آن، ملتهای خودشان هستند که در دو جنگ جهانی هلاک شدند. این یعنی غرب حتی به ملتهای خودش هم رحم نمیکند.
وی تصریح کرد: شما ببینید امروزه بودجه نظامی ایالات متحده بیش از هزار میلیارد دلار است درحالی که همین چندسال قبل، این بودجه ۶۰۰ میلیارد دلار بود. آنهم خیلی زیاد بود، اما در همین سه سال اخیر، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد تا در شرایطی که ایالات متحده از هرنوع مخاطره نظامی به دور است، تسلط بر ملتهای دیگر را دنبال کند. دهها سال است ارتش آمریکا دریاپایه است یعنی ذاتاً برای تهاجم و تجاوز طراحی شده و این رویه را شما امروز با سنتکام و صدجور پایگاه و تشکیلات نظامی هجومی در اقصی نقاط عالم میتوانید ببینید.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: رویه تهاجمی غرب هنوز هم ادامه دارد. همین الان میبینید که حرف از مکانیسم ماشه میزنند و میگویند تحریمها بازمیگردد یا اینکه ذیل بند ۷ قطعنامه شورای امنیت، حمله نظامی به ایران مشروعیت پیدا میکند. دقیقاً چه زمانی بوده که ما تحریم نبودهایم؟ در ۴۷ سال اخیر، چه زمانی بوده که ملت ایران در تهیه اقلام مورد نیاز خود از بازار جهانی آزادی عمل داشته است؟ علاوه بر این، وقتی به سفارتخانه ایران در دمشق حمله شد، وقتی شهید هنیه را در قلب تهران هدف قرار دادند، وقتی پنج آبان به مراکز راداری ما حمله کردند یا در بدترین نوع آن، وقتی جنگ ۱۲ روزه را به ما تحمیل کردند، ما ذیل بند ۷ قطعنامه شورای امنیت نبودیم؟ اینها تهدید میکنند کارهایی انجام خواهند داد که بارها انجام دادهاند.
بانک اهداف ایران تکمیل است
سلیمانی گفت: دشمن جنگ ۱۲ روزه را ترتیب داد و همزمان، گروهکهای تجزیهطلب را به میدان آورد تا عامل خارجی و عامل داخلی، همزمان کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اما دیدید نتیجه چه شد. در این ۱۲ روز، ۲۱ نقطه حیاتی و راهبردی رژیم صهیونیستی بهکلی نابود شد و ما توانستیم با تکیه بر موشکهای جدید، بانک اطلاعاتی اهداف خود را تا دقت کمتر از یک متر دقیق کنیم. امروز، نقاط ضعف آنها را کاملاً میشناسیم و آگاهیم که در هر مترمربع از اراضی اشغالی چه میگذرد.
وی بیان کرد: اگر هر نوع تجاوزی دوباره اتفاق بیفتد، ما نهفقط صهیونیستها بلکه حامیان آنها را هم مسئول میدانیم. در همین جنگی که پشت سر گذاشتیم، بروید تحقیق کنید ببینید چند کشور در دفاع از اسرائیل مشارکت داشتند. بروید مطالعه کنید ببینید چند هزار تن بمب و تسلیحات انفجاری به رژیم صهیونیستی دادند تا بر سر یک ملت بیدفاع بریزند، اما این بار شرایط متفاوت خواهد بود. در زمان جنگهای صلیبی، دشمنان اسلام به وحشیترین اوباش خود شمشیر میدادند تا زن و بچه مسلمان را بکشند و اسمشان را «شوالیه معبد» گذاشتند. الان هم وضع همین است و شوالیههای معبد هنوز زنده هستند، اما این بار هم ارتش آزادیبخش قدس، آنها را ذلیل خواهد کرد.
