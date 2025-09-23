  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه؛ تانزانیا قطعی شد

اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه؛ تانزانیا قطعی شد

زمان و مکان برگزاری بازی های تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در مهرماه در پنجره فیفا مشخص شد که طی آن شاگردان امیر قلعه نویی در ولگوگراد به مصاف روسیه در ۱۸ مهر می‌رود.

شاگردان امیر قلعه نویی پس از این دیدار راهی دبی امارات خواهند شد تا ۲۲ مهرماه با تانزانیا بازی کنند.

تانزانیا در حالی رقیب آینده تیم ملی ایران است که امیر قلعه نویی با احتمال رقابت با تیمی از این قاره در جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم گرفت یکی از بازی‌های تدارکاتی با قاره آفریقا باشد.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران نیز پس از پایان هفته ششم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران از ۱۴ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز و بازیکنان سپس راهی روسیه خواهند شد تا خود را برای نخستین بازی دوستانه با تیم ملی میزبان اماده کنند.

کد خبر 6599705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها