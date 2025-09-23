جزینی زاده: فرودگاه شهدای بم پس از بهسازی، میزبان پروازها شد

به گزارش خبرگزاری، علی جزینی زاده، گفت: امور بهسازی کامل باند ۳۴۵۰ متری فرودگاه شهدای بم با لحاظ اصول فنی خاص با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران پایان یافته است.

وی با اشاره به افزایش حجم پروازها در این فرودگاه افزود: پیش از این هواپیماهای بدنه متوسط و کوتاه برد مجاز به فرود در این فرودگاه بودند، اما اکنون پس از بهسازی و ارتقا فنی و عمرانی صورت گرفته روی این باند، هواپیماهای پهن پیکر و بلند برد مجاز به نشست و برخاست هستند.

مدیر کل فرودگاه‌های استان کرمان با بیان اینکه عملاً تعداد مسافر فرودگاه شهدای بم نیز افزایش یافته تا شمار بیشتری از مسافر و حجم افزون‌تری از بار را منتقل نماید افزود: فعلاً پروازهای این فرودگاه در ساعات روز انجام می‌شود.

جزینی زاده، افزود: به زودی امور اجرایی برق باند فرودگاه شهدای بم با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار آغاز می‌شود تا شاهد برقراری پروازهای شبانه در این فرودگاه نیز باشیم.

گفتنی است اولین پرواز ورودی به فرودگاه شهدای بم پس از بهسازی باند آن امروز سه شنبه ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه با ۴۸ مسافر به زمین نشست و در ساعت ۱۲:۳۵ دقیقه فرودگاه بم را به مقصد تهران ترک کرد.