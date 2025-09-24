https://mehrnews.com/x396ZX ۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰ کد خبر 6600346 استانها سمنان استانها سمنان ۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰ رژه خودرویی و میثاق با شهدا در شاهرود شاهرود- رژه خودرویی و میثاق با شهدا توسط کمیته نیروهای مسلح ستاد هفته دفاع مقدس شهرستان شاهرود برگزار شد. دریافت 33 MB علی عامری کد خبر 6600346 کپی شد مطالب مرتبط رژه خودرویی و موتوری برای استقبال از کاروان یاران صمود در بندرلنگه رژه شناوری کاروان یاران صمود در پارسیان برگزار شد گلباران مزار شهدا و رژه خودرویی همزمان با هفته دفاع مقدس در آستارا برچسبها هفته دفاع مقدس کنگره سه هزار شهید استان سمنان شاهرود سپاه استان سمنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان
نظر شما