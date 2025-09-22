  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

ورود کاروان یاران صمود به استان هرمزگان و شهر پارسیان

بندرعباس- کاروان یاران صمود برنامه‌های خود را با ورود به شهرستان پارسیان در استان هرمزگان آغاز کرد.

