۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹
استانها هرمزگان
ورود کاروان یاران صمود به استان هرمزگان و شهر پارسیان
بندرعباس- کاروان یاران صمود برنامههای خود را با ورود به شهرستان پارسیان در استان هرمزگان آغاز کرد.
