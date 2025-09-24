  1. استانها
  2. سمنان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

رژه موتوری و خودرویی در شاهرود؛ یاد شهدا گرامی داشته شد

رژه موتوری و خودرویی در شاهرود؛ یاد شهدا گرامی داشته شد

شاهرود- رئیس هیئت اتومبیل‌رانی و موتورسواری شاهرود از برگزاری رژه خودرویی و موتوری ویژه گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.‌

احسان قاسم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رژه موتوری اتومبیل‌ها و خودروها همزمان با صبح چهارشنبه و مقارن با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شاهرود برگزار شد بیان کرد: در این ویژه برنامه موتور سواران و اتومبیل رانان شاهرودی پیمایشی را به یاد شهدا داشتند.

وی با بیان اینکه بیش از موتور سنگین و خودروهای آفرودی و کلاسیک در این برنامه حضور داشتند افزود: گرامی داشت یاد شهدا به ویژه شهدای ورزشکار شهرستان محور اصلی این رویداد بود

رئیس هیئت اتومبیلرانی شهرستان شاهرود با بیان اینکه ورزشکاران رشته اتومبیلرانی و موتور سواری از این برنامه استقبال خوبی داشتند توضیح داد: این برنامه همزمان با صبح چهارشنبه از میدان آزادی و سرچشمه شاهرود آغاز و تا گلزار شهدا ادامه داشت.

قاسم رضایی با بیان ورزشکاران شاهرودی در پایان این مراسم با مقام شامخ شهدا تجدید بیعت کردند، گفت: در هفته گذشته نیز برنامه مشابهی با مشارکت سپاه پاسداران شهرستان شاهرود و هیئت اتومبیلرانی برگزار شده بود که این برنامه هم مورد استقبال گسترده ورزشکاران قرار گرفت

کد خبر 6600342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها