رژه موتوری و خودرویی در شاهرود؛ یاد شهدا گرامی داشته شد

احسان قاسم رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رژه موتوری اتومبیل‌ها و خودروها همزمان با صبح چهارشنبه و مقارن با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در شاهرود برگزار شد بیان کرد: در این ویژه برنامه موتور سواران و اتومبیل رانان شاهرودی پیمایشی را به یاد شهدا داشتند.

وی با بیان اینکه بیش از موتور سنگین و خودروهای آفرودی و کلاسیک در این برنامه حضور داشتند افزود: گرامی داشت یاد شهدا به ویژه شهدای ورزشکار شهرستان محور اصلی این رویداد بود

رئیس هیئت اتومبیلرانی شهرستان شاهرود با بیان اینکه ورزشکاران رشته اتومبیلرانی و موتور سواری از این برنامه استقبال خوبی داشتند توضیح داد: این برنامه همزمان با صبح چهارشنبه از میدان آزادی و سرچشمه شاهرود آغاز و تا گلزار شهدا ادامه داشت.

قاسم رضایی با بیان ورزشکاران شاهرودی در پایان این مراسم با مقام شامخ شهدا تجدید بیعت کردند، گفت: در هفته گذشته نیز برنامه مشابهی با مشارکت سپاه پاسداران شهرستان شاهرود و هیئت اتومبیلرانی برگزار شده بود که این برنامه هم مورد استقبال گسترده ورزشکاران قرار گرفت