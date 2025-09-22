  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

کاروان «یاران صمود» وارد استان هرمزگان شد

کاروان «یاران صمود» وارد استان هرمزگان شد

بندرعباس- کاروان «یاران صمود» با حضور در شهرستان پارسیان برنامه‌های خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، کاروان «یاران صمود» که با هدف جمع آوری کمک‌های مردمی سفر خود را در کشور آغاز کرده است و قرار است بعد از جمع آوری کمک‌ها آن را به «کشتی نجات غزه» تحویل دهد پس از اجرای برنامه‌ها در شهرستان‌های استان بوشهر، برنامه‌های خود در هرمزگان را آغاز کرد.

این کاروان در بدو ورود به استان هرمزگان از محور غربی و در روستای امانی مورد استقبال واقع شده و با همراهی استقبال کنندگان خود را به مزار شهدای گمنام شهر پارسیان رساندند.

کاروان «یاران صمود» وارد استان هرمزگان شد

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد خانجانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان صبح روز سه شنبه یکم مهر ماه به صورت خودرویی بدرقه خواهد شد.

وی افزود: بعد از اجرای برنامه‌ها در بندر بستانه، برنامه‌های این کاروان در شهرستان لنگه آغاز خواهد شد.

کد خبر 6598450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها