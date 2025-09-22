کاروان «یاران صمود» وارد استان هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه، کاروان «یاران صمود» که با هدف جمع آوری کمکهای مردمی سفر خود را در کشور آغاز کرده است و قرار است بعد از جمع آوری کمکها آن را به «کشتی نجات غزه» تحویل دهد پس از اجرای برنامهها در شهرستانهای استان بوشهر، برنامههای خود در هرمزگان را آغاز کرد.
این کاروان در بدو ورود به استان هرمزگان از محور غربی و در روستای امانی مورد استقبال واقع شده و با همراهی استقبال کنندگان خود را به مزار شهدای گمنام شهر پارسیان رساندند.
حجتالاسلام و المسلمین محمد خانجانی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان صبح روز سه شنبه یکم مهر ماه به صورت خودرویی بدرقه خواهد شد.
وی افزود: بعد از اجرای برنامهها در بندر بستانه، برنامههای این کاروان در شهرستان لنگه آغاز خواهد شد.
