به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری عصر امروز سه شنبه در نشست مدیریت آب در بخش کشاورزی با بیان این مطلب، تاکید کرد: باید با توسعه پژوهشها درباره روشهای علمی و فنی و آموزش و ترویج آنها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه این مرز و بوم در طول هزاران سال تاریخ خود همواره درگیر قحطیها و خشکسالیهای سخت بوده است، اظهار کرد: اجداد ما با بکارگیری علم و فناوریهای روز از جمله از طریق قناتها این تمدن را نجات دادهاند و امروز با بهره گیری از پیشرفتهای علمی و تکنولوژی میتوانیم و باید کاری کنیم تا مشکلات کم آبی در کشور مدیریت شود.
نوری با اشاره به ناترازی اعتبارات توسعه سامانههای نوین آبیاری با هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت، گفت: باید با ارائه مشاوره و کمکهای فنی، آموزشی و ترویجی برای گسترش بکارگیری سامانههای نوین آبیاری در اراضی کشاورزی تلاش کنیم.
وی از پیگیری اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام از طریق فاینانس و همچنین اجرای سامانههای گرمسیری در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و افزود: تأثیر اجرای طرحهای آب و خاک بر افزایش بهره وری آب و تولید محصولات کشاورزی باید احصاء و تبیین شود.
نظر شما