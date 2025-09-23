  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۵

نوری: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری راهبرد وزارت جهاد کشاورزی است

وزیر جهاد کشاورزی راهبردهای این وزارتخانه برای افزایش بهره‌وری آب را شامل توسعه آبیاری نوین، روش‌های به‌زراعی، اصلاح نباتات و تغییر زمان کشت از بهار به پاییز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری عصر امروز سه شنبه در نشست مدیریت آب در بخش کشاورزی با بیان این مطلب، تاکید کرد: باید با توسعه پژوهش‌ها درباره روش‌های علمی و فنی و آموزش و ترویج آنها برای افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه این مرز و بوم در طول هزاران سال تاریخ خود همواره درگیر قحطی‌ها و خشکسالی‌های سخت بوده است، اظهار کرد: اجداد ما با بکارگیری علم و فناوری‌های روز از جمله از طریق قنات‌ها این تمدن را نجات داده‌اند و امروز با بهره گیری از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی می‌توانیم و باید کاری کنیم تا مشکلات کم آبی در کشور مدیریت شود.

نوری با اشاره به ناترازی اعتبارات توسعه سامانه‌های نوین آبیاری با هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت، گفت: باید با ارائه مشاوره و کمک‌های فنی، آموزشی و ترویجی برای گسترش بکارگیری سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی تلاش کنیم.

وی از پیگیری اجرای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام از طریق فاینانس و همچنین اجرای سامانه‌های گرمسیری در غرب و شمال غرب کشور خبر داد و افزود: تأثیر اجرای طرح‌های آب و خاک بر افزایش بهره وری آب و تولید محصولات کشاورزی باید احصاء و تبیین شود.

