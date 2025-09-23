وزیر جهاد: تامین امنیت غذایی، اولویت اصلی امروز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز ضمن تبریک آغاز بازگشایی مدارس در جمع دانش آموزان یکی از مدارس تهران با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور و آرزوی موفقیت برای ایشان در سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل، بر تلاش دولت برای رساندن صدای ملت ایران به جهانیان تاکید کرد.

وی با بیان این که ما ایرانیان انسان‌های متمدن هستیم و تاریخی کهن داریم، اظهار کرد: ایرانیان در طول تاریخ، انسان‌های صلح طلب و صلح جو بوده اند اما اگر کسانی جسارت کنند و به ما حمله کنند، بسیار محکم و جانانه جواب آنها را خواهیم داد.

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری آغاز جنگ تحمیلی در ۴۵ سال پیش، به رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این یادآوری برای آن است که بدانیم چه مسئولیت سنگینی بر دوش داریم و برای حفظ عزت، سربلندی و تمامیت ارضی کشور، چه جانفشانی‌هایی صورت گرفته است.

خوب درس خواندن تکلیف اصلی دانش آموزان

وی خطاب به دانش‌آموزان، خوب درس خواندن و خوب یاد گرفتن را تکلیف اصلی امروز آنها دانست و افزود: با بهره‌گیری از نعمت سلامتی و زندگی، باید علم بیاموزید تا در آینده بتوانید افراد مفیدی برای میهن‌مان باشید.

نوری‌قزلجه با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و نقش آن در استقلال و خودکفایی کشور، از دانش‌آموزان خواست تا با انتخاب رشته‌های تحصیلی مرتبط با کشاورزی و غذا، در آینده به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری شرایط مردم غزه و نقش گرسنگی به عنوان یک سلاح جنگی، امنیت غذایی را موضوعی حیاتی عنوان کرد.

وی همچنین به دستاوردهای بزرگ کشور در حوزه کشاورزی اشاره کرد و افزود: امروزه کشور ما در برخی از رشته‌های تولیدی در رتبه دوم جهان قرار دارد که این افتخاری بزرگ برای ایران است.

محدودیت منابع و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی

نوری‌قزلجه با اشاره به محدودیت منابع و وجود ناترازی ها در حوزه آب و انرژی، تصریح کرد: با فرمان مقام معظم رهبری مکلف هستیم که هر چه سریع‌تر نسبت به جبران این ناترازی ها اقدام کنیم و قدم اول در این مسیر درست مصرف کردن و صرفه جویی است.

وی تاکید کرد: باید یاد بگیریم و بپذیریم که منابع موجود در جهان از گاز، برق و انرژی و مواد غذایی و منابع تولید، محدود هستند.

مشارکت ۵.۵ میلیون دانش آموز در نهال‌کاری

این مقام عالی وزارت با اشاره به این که امروز در این مدرسه نهال‌کاری انجام خواهیم داد تا این فرهنگ را در جامعه تقویت کنیم، تاکید کرد: در دو سال گذشته ۵.۵ میلیون دانش آموز و ۱۱۷ هزار نفر از معلمان در سطح کشور در امر نهال‌کاری مشارکت داشته اند.

در پایان این مراسم، وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشکر از معلمان و اولیای دانش‌آموزان، ابراز امیدواری کرد که با تلاش و همدلی، سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان و معلمان سالی پر از موفقیت و پیشرفت باشد.