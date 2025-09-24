فرمانده سپاه کربلا: دفاع مقدس گنجی عظیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد شامگاه سه شنبه در همایش بزرگ «میثاق ولایت» که با حضور رزمندگان، ایثارگران و جانبازان آملی در حسینیه ثارالله برگزار شد، به تبیین جایگاه تاریخی و نقش استان مازندران در دفاع مقدس پرداخت.
وی با اشاره به پیشینه غنی این استان، مازندران را مهد علویان خواند و اظهار داشت: مازندران در طول تاریخ، پرچمدار اهلبیت (ع) بوده و امروز نیز با تقدیم فرزندان خود، پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته است.
سردار موحد با اشاره به قیام حسن بن زید و شکلگیری نخستین حکومت شیعی در این منطقه افزود: مردم این دیار با غیرت و باور عمیق دینی، از نخستین حامیان حکومت علوی بودهاند و در دوران دفاع مقدس نیز پیشگامانه وارد میدان شدند.
فرمانده سپاه کربلا، رزمندگان مازندرانی را خطشکن و خطنگهدار توصیف کرد و تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، رزمندگان این استان در تمامی عملیاتها حضور داشتند و این خود، مهر تأییدی بر بیش از هزار سال ولایتمداری مردم مازندران است.
وی با اشاره به نقش برجسته لشکر ویژه ۲۵ کربلا در دوران دفاع مقدس گفت: این لشکر با حداقل امکانات، اما با اخلاص، ایمان و اراده رزمندگان مازندرانی شکل گرفت. در آن دوران، از پیر و جوان، دانشجو و طلبه، همه اقشار مردم به جبههها شتافتند.
سردار موحد همچنین به نقش بیبدیل مادران و روحانیون در پشتیبانی جنگ پرداخت و اظهار داشت: مادران، همواره پشتوانه جبههها بودند و علما نیز همزمان در صف مقدم میجنگیدند و به رزمندگان روحیه میبخشیدند. بیش از ۱۰ درصد شهدای روحانی کشور از مازندران هستند و نخستین شهید روحانی مدافع حرم نیز اهل همین استان است.
فرمانده سپاه کربلا، رزمندگان مازندرانی را گرهگشای عملیاتها دانست و خاطرنشان کرد: در هر مقطعی از عملیاتها که گرهی ایجاد میشد، حضور رزمندگان لشکر ۲۵ کربلا کلید حل مشکلات بود. امروز، خون پاک ۱۴ هزار و ۵۰۰ شهید مازندران چراغ راه ماست.
وی در پایان، دفاع مقدس را گنجی عظیم توصیف کرد و بر ضرورت ثبت و ضبط تاریخ شفاهی این دوران تأکید کرد و گفت: وظیفه شما رزمندگان و پیشکسوتان امروز سنگینتر است. باید تاریخ شفاهی لشکر ۲۵ کربلا، فرماندهان آن و حوادث مهم این دوران ثبت و ماندگار شود.
