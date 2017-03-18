« هفت تپه »یادمان یادگاران طلایه داران مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا رستمیان ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هفت تپه میعادگاه رزمندگان مازندرانی است گفت: منطقه هفت تپه محلی برای احیا و آموزش و پشتیبانی و حفظ آمادگی رزمندگان لشگرهمیشه پیروز ۲۵ کربلا بود و آشنای دیرین همه رزمندگان مازندرانی است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: شکستن دروازه های شهر بصره توسط رزمندگان غیور مازندران از این منطقه رقم خورد، آماده سازی نیروهای رزمنده مازندران برای عملیات های کربلای ۴ و ۵ و عملیات والفجر ۸ در منطقه هفت تپه صورت پذیرفت و این رزمندگان هفت تپه بودند که پرچم ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا را بر مناره های مسجد فاو برافراشتند و پشتیبانی کلیه عملیات های لشکر خط شکن ۲۵ کربلا از این منطقه بود.

سردار رستیمان افزود: اردوگاه هفت تپه که یادمان یادگاران و طلایه داران مازندرانی دوران دفاع مقدس است در زمان جنگ تحمیلی بارها و بارها مورد تهاجم نیروهای بعثی عراق قرار گرفته بود که منجر به شهادت جمعی از رزمندگان شجاع استان مازندران بویژه سردار سرافراز اسلام شهید جعفر شیرسوار شد.

وی تصریح کرد: از افتخارات این اردوگاه حضور رهبر معظم انقلاب در زمان تصدی ریاست جمهوری بود که در جمع رزمندگان لشگر ۲۵ حضور یافتند.

یادگار هشت سال دفاع مقدس هفت تپه را منبع غنی خاطرات رزمندگان مازندرانی دانست و تصریح کرد: رزمندگان غیور لشگر ۲۵ کربلا از عملیات غرورآفرین والفجر۸ تا پایان جنگ تحمیلی در منطقه هفت تپه حضور داشتند و این خود دلیل بر علقه و تعلق خاطر مازندرانی ها به این منطقه شد و برای همین هم تصمیم بر این شد که با ایجاد و برپایی یادمان، هفت تپه تبدیل به کانونی شود که کاروان های راهیان نور مازندران و دیگر استان های کشور برای بازدید در این منطقه حضور یابند.

وی خاطر نشان کرد: با همت معاونت های تخصصی لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا این یادمان در هفت تپه ایجاد شد و در این چندسال کانون حضور زائران مناطق عملیاتی جنوب شد.

رستمیان افزود: با توجه به حضور پرشور و اقبال مردم به یادمان هفت تپه و افزایش حضور مردم در هر سال نسبت به سال قبل، این تکلیف بر گردن ما بیشتر می شود که نسبت به احیا و تقویت یادمان هفت تپه با دغدغه بیشتری کار کنیم.

فرمانده لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا گفت: این اقبال عمومی به یادمان هفت تپه بخاطر فضای معنوی حاکم بر این منطقه است و این ظرفیت عظیم فرهنگی بار مسئولیت مسئولین استان، نه فقط سپاه بلکه مسئولین دستگاه های اجرایی استان را هم برای احیاء آن بیشتر می کند.

وی با اشاره به اینکه هفت تپه تا ۱۲ فروردین ماه آماده استقبال و حضور زئران کربلای ایران است افزود: هفت تپه اولین مکان بازدید زائران راهیان نور مازندرانی خواهد بود.

سردار رستمیان با یادآوری شهدای مدافع حرمی که در سه سال گذشته برای احداث یادمان هفت تپه زحمات زیادی کشیدند تصریح کرد: شهیدان سید جلال حبیب الله پور،حسن رجایی فر،علیرضا بریری، رحیم کابلی و محمد بلباسی زحمات زیادی را برای احیاء یادمان هفت تپه کشیدند ولی اکنون به ظاهر در جمع ما حضور ندارند اما حضور معنوی و گرم این شهیدان در فضای یادمان هفت تپه احساس می شود و حال و هوای هفت تپه را دگرگون کرده است.

وی با یادآوری برنامه های متنوع در یادمان هفت تپه برای زائران مناطق عملیاتی افزود: لشگر عملیاتی ۲۵ کربلا قصد دارد مراسم تحویل سال نو را همانند سال های گذشته با حضور خانواده های معظم شهداء و زائرین مازندرانی در این منطقه برگزار کند.

سردار رستیمان تاکید کرد: وظیفه ما در قبال کاری که شهدا انجام دادند بسیار سنگین است و این خط شهدا باید با قدرت حفظ شود.

فرمانده لشگرعملیاتی ۲۵ کربلا در پایان گفت: امروز جوانان و نوجوانان این مرز و بوم با همان ایمان جوانان دوران جنگ تحمیلی و با شجاعت در مقابل استکبار و دشمنان انقلاب محکم ایستاده اند که موید این مطلب استقبال بی نظیر این قشر از جامعه برای دفاع از انقلاب و حریم اهل بیت(ع) و شهدای مدافع حرم است.