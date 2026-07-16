خبرگزاری مهر، گروه استانها: تاریخ دفاع مقدس سرشار از روایتهایی است که تنها به میدانهای نبرد محدود نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از آن به انسانهایی بازمیگردد که در کنار فرماندهی، مدیریت، ایثار و مقاومت، سالها تجربه خود را در مسیر حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی به کار گرفتند.
استان گلستان نیز به عنوان یکی از مناطق اثرگذار در دوران دفاع مقدس، سهم مهمی در پشتیبانی از جبههها و حضور رزمندگان در عملیاتهای مختلف داشت. بسیاری از رزمندگان این استان در قالب لشکر ۲۵ کربلا در کنار دیگر نیروهای رزمنده کشور، در جبهههای نبرد حضور یافتند و نام این یگان در تاریخ دفاع مقدس به عنوان یکی از یگانهای مؤثر و عملیاتی ثبت شده است.
عیسی اتراچالی، از فرمانده دوران دفاع مقدس سالها در مسئولیتهای مختلف از جمله معاونت اطلاعاتی لشکر ۲۵ کربلا و مسئولیت اطلاعات ارشد سپاه در استانهای مازندران و گلستان فعالیت داشته است.
وی در گفتگویی، به مرور خاطرات خود از دیدارهای متعدد با رهبر معظم انقلاب پرداخت؛ دیدارهایی که به گفته وی، برای رزمندگان و مسئولان، تنها یک ملاقات معمولی نبود، بلکه فرصتی برای تجدید روحیه، دریافت رهنمود و افزایش انگیزه برای ادامه مسیر بود.
بیش از ۱۵ دیدار با رهبر انقلاب
اتراچالی با اشاره به سابقه دیدارهای خود با رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: از سالهای ابتدایی مسئولیت ایشان به عنوان رئیسجمهور و پس از آن در دوران رهبری، توفیق داشتم چندین بار در دیدارهای عمومی و خصوصی در خدمت ایشان باشم.
وی افزود: این دیدارها برای من و بسیاری از رزمندگان، خاطرات ماندگاری ایجاد کرد؛ چراکه حضور در محضر رهبر انقلاب، همواره همراه با احساس آرامش، امید و اطمینان بود.
این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به اینکه نخستین دیدارهایش با رهبر انقلاب به دوران ریاستجمهوری ایشان بازمیگردد، بیان کرد: در آن دوران نیز ایشان ارتباط نزدیکی با رزمندگان و نیروهای جبهه داشتند و توجه ویژهای به مسائل دفاع مقدس و مجاهدتهای رزمندگان نشان میدادند.
لشکر ۲۵ کربلا؛ یگانی که در ذهن رهبر انقلاب ماندگار شد
اتراچالی یکی از خاطرات برجسته خود را مربوط به نگاه ویژه رهبر انقلاب به لشکر ۲۵ کربلا عنوان کرد و گفت: یکی از نکاتی که بارها از زبان ایشان شنیده شد، اشاره به نقش و جایگاه این لشکر در دوران دفاع مقدس بود.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب از لشکر ۲۵ کربلا به عنوان یک لشکر قدرتمند، خطشکن و خطنگهدار یاد کردند؛ تعبیری که نشاندهنده شناخت دقیق ایشان از عملکرد رزمندگان این یگان در سالهای دفاع مقدس است.
به گفته این فرمانده پیشکسوت، این نگاه تنها محدود به یک دیدار نبود و در مناسبتهای مختلف، از رشادتهای رزمندگان مازندران و گلستان در قالب لشکر ۲۵ کربلا تجلیل شده است.
حس و حال دیدار با رهبر انقلاب؛ آرامشی فراتر از یک ملاقات
اتراچالی در ادامه روایت خاطرات خود از دیدار با رهبر معظم انقلاب، به فضای معنوی و روحی این ملاقاتها اشاره کرد و گفت: دیدار با رهبر انقلاب برای کسانی که سالها در مسیر انقلاب و دفاع مقدس حضور داشتند، تنها یک دیدار معمولی نبود، بلکه فرصتی بود که انسان از نظر روحی و فکری تجدید قوا میکرد.
وی افزود: وقتی انسان در محضر ایشان قرار میگیرد، نوعی آرامش، امید و اطمینان در وجودش ایجاد میشود. این احساس به گونهای است که بسیاری از خستگیها و دغدغههایی که انسان با خود به آن جلسه میبرد، پس از دیدار کاهش پیدا میکند.
این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس با بیان اینکه رزمندگان در مقاطع مختلف کشور همواره منتظر رهنمودهای رهبر انقلاب بودند، اظهار کرد: در شرایط سخت و زمانهایی که کشور با مشکلات و بحرانهایی روبهرو میشد، سخنان ایشان برای مردم و مسئولان راهگشا بود و باعث میشد با قدرت بیشتری مسیر را ادامه دهند.
اتراچالی ادامه داد: یکی از ویژگیهای برجسته رهبر انقلاب، ایجاد امید و اعتماد در میان مردم و نیروهای خدمتگزار است؛ به گونهای که انسان پس از شنیدن سخنان ایشان احساس میکند هیچ مسئلهای در کشور با اراده، تلاش و تکیه بر ظرفیتهای داخلی غیرقابل حل نیست.
«ما میتوانیم»؛ نگاهی که در میدان عمل معنا پیدا کرد
وی با اشاره به یکی از محورهای همیشگی سخنان رهبر انقلاب درباره توان داخلی، گفت: یکی از نکاتی که همواره در فرمایشات ایشان وجود داشته، اعتماد به ظرفیتهای کشور و باور به تواناییهای داخلی است.
به گفته اتراچالی، این نگاه در دوران دفاع مقدس نیز برای رزمندگان معنا داشت؛ چراکه در شرایطی که کشور با کمبود امکانات و فشارهای مختلف مواجه بود، همین اعتماد به توان داخلی باعث شد نیروهای جوان و انقلابی در میدانهای مختلف حضور پیدا کنند و موفقیتهای بزرگی رقم بخورد.
وی اظهار کرد: امروز نیز همان روحیه میتواند راهگشای بسیاری از مسائل کشور باشد؛ چراکه تجربه نشان داده هرجا مردم و جوانان وارد میدان شدهاند، مشکلات با سرعت بیشتری حل شده است.
خاطراتی از همراهی رهبر انقلاب با رزمندگان
اتراچالی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی دیدارهای رهبر انقلاب با نیروهای نظامی و رزمندگان اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهایی که همیشه در رفتار ایشان مشاهده میشد، توجه ویژه به نیروهای حاضر در میدان بود.
وی افزود: حتی در شرایطی که امکان برخی دیدارها به دلیل مسائل مختلف وجود نداشت، علاقه رزمندگان به حضور در محضر رهبر انقلاب و ارتباط نزدیک با ایشان، فضای خاصی ایجاد میکرد.
این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به یکی از دیدارها در استان مازندران بیان کرد: در برخی مقاطع، رزمندگان و نیروهای حاضر در منطقه مشتاق دیدار ایشان بودند و همین علاقه و ارتباط عاطفی میان رهبر انقلاب و نیروهای خدمتگزار، صحنههایی ماندگار ایجاد میکرد.
نگاه ویژه به مردم گلستان و سرمایه اجتماعی استان
اتراچالی در ادامه گفتگوی خود، به نگاه رهبر انقلاب به استان گلستان اشاره کرد و افزود: یکی از نکات مهمی که در دیدارهای مربوط به استان مطرح شد، توجه به ظرفیتهای انسانی و اجتماعی گلستان بود.
وی بیان کرد: گلستان به دلیل حضور اقوام و مذاهب مختلف، یکی از نمونههای موفق همزیستی و وحدت در کشور است و این ویژگی یک سرمایه بزرگ برای استان به شمار میرود.
به گفته وی، توجه به این ظرفیت و استفاده درست از توان مردم، میتواند نقش مهمی در مسیر توسعه استان داشته باشد.
اتراچالی ادامه داد: گلستان علاوه بر ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی، از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است و حضور مردم این استان در عرصههای مختلف انقلاب و دفاع مقدس، نشاندهنده همین ظرفیت بالاست.
گلستان از نگاه رهبر انقلاب؛ استانی با سرمایه انسانی کمنظیر و مردمی که در دفاع مقدس خوش درخشیدند.
تأکید رهبر انقلاب بر ظرفیتهای ویژه گلستان
اتراچالی در ادامه این گفتگو با اشاره به دیدار دستاندرکاران نخستین اجلاسیه ملی بزرگداشت شهدای استان گلستان با رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که در این دیدار مورد توجه قرار گرفت، ظرفیتهای ویژه و کمنظیر استان گلستان بود.
وی افزود: رهبر انقلاب در این دیدار بر ویژگیهای انسانی، فرهنگی و اجتماعی گلستان تأکید کردند و این استان را به دلیل برخورداری از اقوام و مذاهب مختلف و وجود روحیه همدلی و همزیستی، دارای ظرفیتی ارزشمند دانستند.
این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس ادامه داد: یکی از نکات مهمی که از نگاه ایشان میتوان به عنوان یک راهبرد برای توسعه استان مورد توجه قرار داد، استفاده از همین ظرفیت بزرگ انسانی و اجتماعی است؛ چراکه مردم گلستان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی، حضور و همراهی خود را نشان دادهاند.
وحدت اقوام؛ سرمایهای برای آینده گلستان
اتراچالی با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی در گلستان گفت: یکی از ویژگیهای مهم این استان، زندگی مسالمتآمیز اقوام مختلف در کنار یکدیگر است.
وی اظهار کرد: این همدلی و وحدت، موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر شکل گرفته باشد، بلکه ریشه در فرهنگ مردم این منطقه دارد و در عرصههای مختلف، بهویژه دوران دفاع مقدس، خود را نشان داده است.
به گفته وی، مردم گلستان با هر قومیت و گویش، در دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب در کنار یکدیگر قرار گرفتند و همین موضوع نشان داد که وحدت مردم، یک سرمایه راهبردی برای کشور است.
روایت رزمندگان گلستان در لشکر ۲۵ کربلا
اتراچالی با اشاره به نقش رزمندگان گلستان در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: بسیاری از جوانان این استان در قالب لشکر ۲۵ کربلا در جبهههای مختلف حضور پیدا کردند و با وجود محدودیتها و سختیهای فراوان، عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشتند.
وی ادامه داد: گاهی تصور عمومی این بود که مناطق شمالی کشور به دلیل شرایط جغرافیایی و اقتصادی، شاید کمتر درگیر فضای جبهه باشند، اما حضور گسترده جوانان گلستانی در دفاع مقدس نشان داد که روحیه ایثار و فداکاری محدود به منطقه خاصی نیست.
این فرمانده پیشکسوت سپاه افزود: بسیاری از رزمندگان گلستانی در شرایط بسیار دشوار، گرما و سختیهای میدان نبرد را تحمل کردند و در کنار دیگر نیروهای رزمنده کشور، نقش مهمی در عملیاتهای دفاع مقدس ایفا کردند.
خاطرهای از حضور رزمندگان گلستان در جبهه
اتراچالی با اشاره به خاطراتی از دوران دفاع مقدس گفت: در برخی مناطق، وقتی نیروهایی از استانهای شمالی وارد جبهه میشدند، برای دیگران این سؤال وجود داشت که چگونه جوانانی از مناطق سرسبز شمال کشور میتوانند سختیهای جنگ را تحمل کنند.
وی ادامه داد: اما رزمندگان گلستانی نشان دادند که تعلق به انقلاب و دفاع از کشور، ارتباطی با شرایط زندگی ندارد و هر جا نیاز باشد، مردم این استان در میدان حضور پیدا میکنند.
به گفته وی، همین روحیه باعث شد که نام رزمندگان گلستان در کنار دیگر مجاهدان دفاع مقدس ماندگار شود.
تقدیر رهبر انقلاب از عملکرد لشکر ۲۵ کربلا
اتراچالی با بیان اینکه رهبر انقلاب بارها از عملکرد لشکر ۲۵ کربلا یاد کردهاند، گفت: این توجه نشاندهنده شناخت دقیق ایشان از نقش این یگان در دوران دفاع مقدس است.
وی افزود: لشکر ۲۵ کربلا در بسیاری از عملیاتهای مهم حضور داشت و رزمندگان آن با ایستادگی و مقاومت، حماسههای بزرگی خلق کردند.
این فرمانده پیشکسوت اظهار کرد: وقتی رهبر انقلاب از یک مجموعه نظامی و مردمی با چنین تعابیری یاد میکنند، نشاندهنده اهمیت نقش آن مجموعه در تاریخ دفاع مقدس است.
درسهای دفاع مقدس برای امروز
اتراچالی در ادامه با اشاره به شرایط امروز کشور اظهار کرد: مهمترین درس دفاع مقدس، اعتماد به مردم، استفاده از ظرفیتهای داخلی و حفظ روحیه مقاومت است.
وی افزود: همان روحیهای که در سالهای دفاع مقدس باعث پیروزی شد، امروز نیز میتواند در حل مسائل مختلف کشور مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته وی، تجربه دفاع مقدس نشان داد که با وحدت، همدلی و تکیه بر توان داخلی میتوان از سختترین شرایط عبور کرد.
از تقوای سیاسی تا اعتماد به جوانان؛
شاخصهایی که اتراچالی از مکتب مدیریتی رهبر انقلاب روایت میکند.
اتراچالی با اشاره به ویژگیهایی که در سالهای مختلف از رفتار و مدیریت رهبر معظم انقلاب مشاهده کرده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخصهایی که همواره مورد تأکید ایشان بوده، انقلابی بودن و حفظ روحیه خدمتگزاری است.
وی افزود: انقلابی بودن تنها به شعار محدود نمیشود، بلکه در عمل، پایبندی به ارزشها، ایستادگی در مسیر اهداف انقلاب، توجه به مردم و تلاش برای حل مشکلات جامعه معنا پیدا میکند.
این فرمانده پیشکسوت دوران دفاع مقدس ادامه داد: از دیگر ویژگیهای مهمی که در مدیریت رهبر انقلاب دیده میشد، توجه به مسائل اصلی کشور و دوری از حاشیههاست؛ موضوعی که میتواند برای همه مسئولان یک الگوی مدیریتی باشد.
ایستادگی در برابر دشمن و حفظ استقلال
اتراچالی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر شناخت دشمن و مقابله با فشارهای خارجی گفت: یکی از محورهای ثابت در سخنان ایشان، توجه به استقلال کشور و جلوگیری از وابستگی است.
وی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دشمنان همواره تلاش کردهاند با فشارهای مختلف، مسیر حرکت کشور را تغییر دهند، اما ایستادگی مردم و مسئولان باعث شده این برنامهها به نتیجه نرسد.
به گفته وی، مقاومت در برابر فشارها به معنای بیتوجهی به مشکلات نیست، بلکه به معنای حفظ عزت و تلاش برای حل مسائل با تکیه بر ظرفیتهای داخلی است.
نقش جوانان در آینده کشور
این فرمانده پیشکسوت دوران دفاع مقدس با اشاره به نگاه رهبر انقلاب به نسل جوان گفت: یکی از نکات مهمی که همواره مورد تأکید ایشان بوده، اعتماد به جوانان و استفاده از توان و خلاقیت آنان است.
وی افزود: جوانان در دوران دفاع مقدس ثابت کردند که میتوانند مسئولیتهای بزرگ را بر عهده بگیرند و امروز نیز در عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی باید از ظرفیت آنان استفاده شود.
اتراچالی بیان کرد: هر جا به جوانان اعتماد شده، شاهد اتفاقات بزرگی بودهایم و آینده کشور نیز با حضور و نقشآفرینی نسل جوان ساخته خواهد شد.
دفاع از آرمانها و ادامه مسیر شهدا
اتراچالی با اشاره به نقش شهدا در حفظ امنیت و استقلال کشور گفت: آنچه امروز در اختیار داریم، نتیجه فداکاری انسانهایی است که از جان خود گذشتند تا کشور در مسیر عزت و استقلال حرکت کند.
وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا تنها برگزاری مراسم نیست، بلکه باید با ادامه راه آنان در عرصه خدمت، تولید، پیشرفت و حل مشکلات مردم همراه باشد.
این رزمنده دوران دفاع مقدس تأکید کرد: نسل امروز باید بداند امنیت و آرامشی که در کشور وجود دارد، حاصل تلاش و ایثار هزاران شهید و جانباز است.
امید به آینده با تکیه بر مردم
وی با اشاره به شرایط مختلف کشور در سالهای گذشته گفت: جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه، آزمونهای سختی را پشت سر گذاشته و هر بار با حضور مردم و هدایت رهبری توانسته از مشکلات عبور کند.
اتراچالی افزود: مهمترین سرمایه کشور، مردم هستند و هر زمان که ارتباط میان مسئولان و مردم تقویت شده، مسیر پیشرفت هموارتر شده است.
وی ادامه داد: حفظ امید در جامعه و بیان دستاوردها در کنار تلاش برای رفع مشکلات، از وظایف مهم مسئولان است.
خاطراتی که به یک پیام تبدیل میشود
روایت عیسی اتراچالی از دیدارهای خود با رهبر معظم انقلاب، تنها مرور چند خاطره شخصی نیست؛ بلکه بازخوانی تجربه نسلی است که بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران را در میدانهای دفاع، خدمت و مسئولیت سپری کرده است.
وی معتقد است آنچه در این سالها به کشور قدرت داده، ترکیبی از حضور مردم، روحیه مقاومت، اعتماد به توان داخلی و هدایت راهبردی رهبر انقلاب بوده است.
فرمانده پیشکسوت دوران دفاع مقدس تأکید میکند که حفظ وحدت، توجه به ظرفیتهای داخلی و اعتماد به نسل جوان، از مهمترین مسیرهایی است که میتواند کشور را در ادامه راه یاری کند.
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