۲ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۰

روزنامه عبری: اقدام کشورهای جهان خشم تل‌آویو را برانگیخته است

یک روزنامه عبری به افزایش روند به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در عرصه جهانی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که ۸۰ درصد از کشورهای جهان کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند و این اقدام خشم تل آویو را برانگیخته است.

در این گزارش آمده است که هنوز ماهیت واکنش رژیم صهیونیستی به این اقدام جهانی مشخص نشده است.

روزنامه مذکور همچنین مدعی شد که به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین یک اقدام سمبلیک بوده و در آینده نزدیک فرانسه، انگلیس و کانادا در فلسطین سفارت نخواهند داشت.

یدیعوت آحارانوت اضافه کرد که نتانیاهو قصد ندارد واکنش فوری به این مسأله نشان دهد. آمریکا مانع عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل خواهد شد.

