آغاز سال تحصیلی با تغییرات بزرگ در کیفیت آموزش کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و مشاور وزیر آموزش و پرورش، با تبریک آغاز سال تحصیلی به ملت ایران، مهمترین برنامهها و تغییرات نظام آموزشی در سال جاری را تشریح کرد.
امانی طهرانی با اشاره به تلاشهای یکساله دولت در حوزه آموزش و پرورش، گفت: جلسات متعددی برای بهبود نظام آموزشی برگزار شده و در کنار توسعه زیرساختها، کیفیت یاددهی و یادگیری در اولویت قرار گرفته است. به گفته وی، سازمان نوسازی مدارس در قالب یک جنبش مردمی هماکنون ۷۴۰۰ پروژه ساختمانی را در مدارس کشور اجرا میکند که ۲۵۰۰ پروژه آن در شهریورماه به بهرهبرداری رسیده است.
وی بزرگترین تحول امسال را در حوزه کیفیت آموزش دانست و توضیح داد: معاونتهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش طرحی را آغاز کردهاند که با تغییر چینش صندلیها و استفاده از روشهای تدریس فعال، کلاسها به محیطی تعاملی و رشد دهنده برای دانشآموزان تبدیل شود. در این طرح، کار گروهی، حل مسئله و ارائه گزارش توسط دانشآموزان بخشی از فرایند کلاس خواهد بود. تحقیقات بینالمللی نشان دادهاند که فرصت ارائه به دانشآموزان، بهرهوری آموزشی را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.
امانی طهرانی در رادیو گفتگو تأکید کرد: این تغییرات با آموزشهای تابستانی به معلمان و انتقال دانش از مدرسین کشوری به استانها آغاز شده و هرچند ظاهر آن فوری قابل مشاهده نیست، اما آثار آن در طول سال تحصیلی به وضوح دیده خواهد شد.
وی در بخش پایانی برنامه با یادآوری خاطرات دوران دانشآموزی خود در خیابان ایران تهران و مدرسه حکیم نظامی، از نقش مهم ناظمهای مدارس در تربیت دانشآموزان و معرفی کتابهای ارزشمند سخن گفت و تصریح کرد که خاطرات او از ناظمها حتی پررنگتر از معلمان دوره دبستان بوده است.
