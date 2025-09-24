محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان اظهار داشت: آغاز مدرسه را به همه دانش‌آموزان عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم ان‌شاءالله روزهایی را همراه با نشاط و عزت آغاز کنند و پایان خوبی هم داشته باشند.

وی با اشاره به جمعیت بالای دانش‌آموزی استان افزود: در استان کرمانشاه ۳۶۰ هزار دانش‌آموز داریم که یک جمعیت بسیار قابل توجه است و همه دستگاه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای دولتی باید کمک کنند که سال تحصیلی به خوبی آغاز شود و این سال تا پایانش ان‌شاءالله بدون هیچ مانعی و مشکلی ادامه پیدا کند.

رشیدی با تأکید بر اهمیت تلاش همگانی در مسیر توسعه آموزشی تصریح کرد: همه ما باید برای آینده سازمان و مملکتمان با تمام وجود کار کنیم.

این نماینده مجلس در ادامه با مرور خاطرات دوران تحصیل خود گفت: خاطرات دوران تحصیل بسیار زیاد است اما دوران تحصیل ما همراه بود با دوران دفاع مقدس؛ آن شرایط جنگی، بمباران‌ها و مهاجرت‌ها به نوعی بخشی از خاطرات ما بود. گاهی چند ماه از سال شهر خالی می‌شد و بسیاری از خانواده‌ها مجبور به مهاجرت بودند.

رشیدی با اشاره به اقدامات مجلس در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد: در این سال‌ها اعتبارات خوبی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است و حتماً امسال هم در قانون بودجه سعی خواهیم کرد که تمام توان خود را برای اختصاص اعتبارات قابل توجه در بحث زیرساخت‌های آموزشی، فضاهای آموزشی و همچنین کیفیت‌بخشی به محتوای آموزشی و تربیتی به کار بگیریم.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی دولت، مجلس و نهادهای استانی، سال تحصیلی جدید با موفقیت و بدون چالش برای معلمان و دانش‌آموزان سپری شود.