فعال جبهه مقاومت لبنان: مقاومت سبک زندگی مااست

به گزارش خبرنگار مهر، مریم غبریش، فعال جبهه مقاومت لبنان سه شنبه شب در نشست دختران مقاومت که در بندرعباس برگزار شد، از تجربه زیسته خود در میان جنگ، شهادت، ایمان و مقاومت سخن گفت.
او با یادآوری رشادتهای خانوادهها، از جمله شهیدانی که حتی پیکرشان بازنگشت، تأکید کرد: ما راه را ادامه میدهیم، چون مقاومت برای ما فقط یک تصمیم نیست؛ نفس کشیدن ماست.
ما ادامه میدهیم؛ حتی اگر تنها یک نفر بماند
مریم غبریش سخنان خود را با نقل قولی از شهید حاج عبدالله عاقل آغاز کرد و گفت: ما ادامه میدهیم؛ حتی اگر فقط یک نفر بماند. هرکدام از ما با یک رسالت به دنیا آمدهایم و باید آن را پیش از بازگشت به سوی خدا، به انجام برسانیم.
او گفت که در سالهای اخیر، بسیاری از آشنایان، دوستان و نزدیکانش در لبنان به شهادت رسیده یا مجروح شدهاند و یکی از سختترین خاطراتش، شهادت جوانی از نزدیکان خانوادهشان بود که تنها یک انگشت از پیکرش پیدا شد.
مریم در بخشی تأثیرگذار از سخنانش، به وصیت آن شهید اشاره کرد و گفت: او نوشته بود که اگر شهید شد، اعضای بدنش را اهدا کنید؛ اما چیزی از بدنش نماند. تنها تکهای از بدنش را بعد از دو هفته پیدا کردند که به خون آغشته بود. همراه آن قطعه، تکهای از ضریح امام رضا (ع) بود که همیشه با خود داشت. همین تکه، گواهی بود بر شهادتش.
مقاومت، یک انتخاب نیست؛ ریشه در زندگی دارد
غبریش در ادامه گفت: برخی میپرسند شما دیگر احساس ندارید؟ مگر چقدر توان تحمل دارید؟ اما واقعیت این است که این صبر، صبر حضرت زینب (س) است که خداوند در دلمان قرار داده. ما این صبر را زندگی کردهایم.
او با تأکید بر اینکه مقاومت برای لبنانیها «شیوه زندگی» است، گفت: ما از دل مقاومت به دنیا آمدهایم. پدران و مادران ما در این راه بودهاند. مقاومت چیزی جدا از زندگی ما نیست. با غذا، با خون، با نفس کشیدنمان رشد کردهایم. ما نمیتوانیم زندگی را بدون مقاومت تصور کنیم.
درس و جهاد، دو بال فرزندان ما
مریم غبریش گفت: لبنانب ها از کودکی به فرزندان خود یاد میدهند که اگر پدرشان به جبهه رفت، دعا کنند، و اگر شهید شد، افتخار کنند؛ این آموزش صرفاً برای آینده نیست؛ چون خودِ زندگی ما با این مفاهیم آمیخته است. در کنار این، به فرزندانمان تأکید میکنیم که درس بخوانند، آماده باشند، و اگر لازم شد، روزی خودشان هم در میدان باشند.
زبان فارسی، زبان انقلاب است
مریم غبریش با اشاره به علاقه جوانان لبنانی به یادگیری زبان فارسی گفت: ما لهجه شامی داریم، اما خیلی از جوانهای ما دوست دارند فارسی یاد بگیرند؛ چون فارسی، زبان انقلاب است. وقتی یکی از شهدا با ما فارسی صحبت کرد، حس کردیم که با زبان انقلاب با ما حرف میزند.
او همچنین از فروتنی و عظمت روحی شهدای محور مقاومت گفت و به زندگی خانم فاطیما اشاره کرد؛ زنی که هم فرزند شهید است و هم همسر شهید، اما با تمام داغهایی که کشیده، همچنان ایستاده و فرزندانش را در مسیر پدر شهیدشان تربیت میکند.
بعد از شهادت سید حسن نصرالله...
مریم غبریش خبر شهادت سید مرتضی را یادآوری کرد و ادامه داد: بعد از شهادت سید حسن نصرالله، سید مرتضی هم به شهادت رسید. ما میدانیم که دشمن تلاش میکند مقاومت را متوقف کند، اما این راه متوقف نمیشود. حتی اگر خانهها نابود شوند، ما ادامه میدهیم؛ چون هدف ما برافراشتن پرچم عدالت و ولایت است تا آن را به صاحبالزمان برسانیم.
