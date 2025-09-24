وزش باد و کاهش دما در اصفهان ادامه دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، تا اوایل هفته آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد را انتظار داریم.

به گفته وی، از روز شنبه شدت وزش باد افزایش یافته و در برخی ساعات عصر و اوایل شب گاهی وزش باد شدید و خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهام با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، خاطرنشان کرد: هوای خنک تا پایان روز پنجشنبه در استان ماندگار است.

به گفته معتمدی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد پنجشنبه به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی اضافه کرد: چوپانان با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.