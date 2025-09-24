کاشت ۸۰ اصله درخت برای مجازات جایگزین حبس در شهرستان بیله سوار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قویدل صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی سه ماهه اخیر و بعد از برداشت محصولات کشاورزی در سطح شهرستان، ۳۳ مورد آتش سوزی کاه و کلش باقیمانده مزارع توسط مأموران یگان حفاظت شناسایی شد.

وی افزود: در ۱۵ مورد با مداخله و برخورد به موقع مأموران آتش سوزی مهار شد و ۱۸ مورد دیگر از آتش سوزی‌ها در سطح گسترده اراضی کشاورزی و با ایجاد آلودگی شدید هوا همراه بود که ضمن تشکیل پرونده تخلف زیست محیطی عاملین امر به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله سوار گفت: با توجه به تعامل خوب و نگرش مثبت زیست محیطی دستگاه قضائی در شهرستان، برای ۸ نفر از متخلفین آرا سبز جایگزین مجازات حبس صادر و هر یک از محکومین مکلف به کاشت ۱۰ اصله درخت در محل وقوع آتش سوزی شدند.

قویدل افزود: مراتب ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی به طرق مقتضی قبلاً اطلاع رسانی شده و به استناد ماده ۲۰ قانون هوای پاک پیگرد قانونی دارد.