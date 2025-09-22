به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین کثیرلو صبح دوشنبه ضمن بازدید از زندان مرکزی اردبیل و حضور در جلسه کمیته ساماندهی امور زندانیان اظهار کرد: مجازات حبس آخرین گزینه در صدور آرای محکومیت باشد.

وی با تاکید بر اهتمام جدی در ارتقای شاخص‌های ۱۹ گانه کاهش جمعیت کیفری گفت: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی باید مد نظر تمامی محاکم قضائی در صدور آرا باشد و گزینه حبس و زندان به‌عنوان آخرین مجازات مدنظر قضات و محاکم قرار گیرد.

رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل امتیاز مطلوب استان اردبیل در برخی از شاخص‌ها را نتیجه اقدامات هدفمند و حضور مستمر قضات در زندان‌ها و پایش مستمر وضعیت قضائی زندانیان دانست.