۲۷.۶ تن طلا و ۲۸.۴ تن نقره در بورس کالا معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تازه‌ترین آمار، از شروع معاملات فلزات گران‌بها در بورس کالای ایران تاکنون ۲۷.۶ تن طلا به ارزش ۱۹۵ هزار میلیارد تومان (همت) و ۲۸.۴ تن نقره به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان دادوستد شده است.

در حال حاضر ۲۵ صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا با نمادهایی همچون زرگر، درنا، رز، امرالد، گلدیس، زمرد، قیراط، آتش، درخشان، زروان، لیان، تابش، جواهر، آلتون، ناب، گنج، نفیس، زرفام، مثقال، کهربا، عیار، گوهر، زر، طلا و ریتون فعال هستند. مجموع دارایی این صندوق‌ها شامل ۳۳۰ هزار قطعه سکه، ۱۸.۸ تن شمش طلا و ۵.۳ تن شمش نقره است.

موجودی خزانه‌های مورد تأیید بورس کالا نیز قابل توجه است: ۲۳ تن شمش طلا به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار، ۱۸ تن نقره به ارزش ۲۵ میلیون دلار و ۵۱۳ هزار قطعه سکه طلا با ارزش ۴۹۳ میلیون دلار در این خزانه‌ها نگه‌داری می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای فعالیت بازار فلزات گران‌بها، تنها ۸.۸ درصد از طلا از خزانه‌ها خارج شده است؛ نشانه‌ای از اعتماد بالای سرمایه‌گذاران به ابزارهای مالی مبتنی بر این بازار.

طبق اعلام بورس کالا، بیش از یک میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در معاملات فلزات گران‌بها حضور دارند. این سرمایه‌گذاران به همراه کارگزاران فعال، نقش مهمی در توسعه سرمایه‌گذاری و تعمیق بازار ایفا می‌کنند.

بازار فلزات گران‌بهای بورس کالا از زمان راه‌اندازی، یکی از بخش‌های رو به رشد بازار سرمایه ایران بوده است. وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا، شمش‌های استاندارد، و سکه‌های خزانه‌داری تحت نظارت، مزیت رقابتی این بازار را در مقایسه با معاملات فیزیکی سنتی افزایش داده است.