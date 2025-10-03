  1. اقتصاد
معامله ۳۱۶ هزار تن کالا در تالار صادراتی بورس کالا

در هفته منتهی به ۱۱ مهرماه، ۳۱۶ هزار و ۴۹ تن انواع کالا در تالار صادراتی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به ۱۱ مهرماه، ۳۱۶ هزار و ۴۹ تن انواع کالا در تالار صادراتی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب در هفته منتهی به ۱۱ مهرماه، ۳۱۶ هزار و ۴۹ تن انواع محصولات شامل قیر، سیمان، گندله سنگ آهن، عایق رطوبتی، آهن اسفنجی، شمس بلوم، مس کاتد و گوگرد در تالار صادراتی معامله شد.

در هفته کاری سپری شده ۲۱۵ هزار و ۶۷۹ تن قیر داد و ستد شد که بیشترین حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. از این میزان قیر فروخته شده، ۱۱۰ هزار و ۴۸۲ تن آن به صورت دلاری به ارزش ۳۳ میلیون و ۸۸۰ هزار دلار فروخته شد و ۱۰۵ هزار و ۱۹۷ تن آن به صورت ریالی به ارزش ۳.۱ همت مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین ۶ هزار و ۸۵۰ تن گوگرد به ارزش ۱۸۰ میلیارد تومان، ۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن به ارزش ۳۷۵ میلیارد تومان، ۲ هزار تن کاتد مس به ارزش ۱.۸ همت، ۸ هزار و ۹۰۰ تن آهن اسفنجی به ارزش ۱۵۴ میلیارد تومان، ۸ هزار تن شمش بلوم به ارزش ۲۷۱ میلیارد تومان، ۹۷۰ تن عایق رطوبتی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان و ۲۳ هزار و ۶۵۰ تن سیمان به ارزش ۹۸۰ هزار دلار دیگر محصولاتی بودند که در تالار صادراتی بورس کالا معامله شدند.

سمیه رسولی

