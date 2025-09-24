اسدی: ۷۳۰ اقدام در دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده کردستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان از انجام ۷۳۰ اقدام حمایتی در دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده استان در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: این دفاتر به صورت مستمر خدمات مشاورهای و مددکاری به زنان، کودکان و خانوادهها ارائه میدهند.
وی افزود: در حال حاضر، ۱۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و خانواده در حوزههای قضائی مختلف استان کردستان فعالیت میکنند و خدمات مشاورهای، مددکاری و حقوقی به مراجعین ارائه میدهند.
وی با اشاره به وظایف گسترده این دفاتر، گفت: دفاتر مذکور روزانه به صورت حضوری و تلفنی به افراد مشاوره در خصوص دعاوی خانواده، حقوق زنان و کودکان و مسائل مرتبط با آنها میدهند و این دفاتر همچنین اقداماتی مانند تشکیل پروندههای شخصیت، مشاوره روانشناسی، و حضور در دادگاههای خانواده و اطفال به عنوان مشاور را انجام میدهند.
اسدی همچنین تصریح کرد: از دیگر اقدامات حمایتی دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده میتوان به معرفی مددجویان به اورژانس اجتماعی برای مشاوره و درج در پروندههای شخصیت، بررسی اختلافات زوجین، پیگیری امور حسبی مراجعین و ارائه خدمات به زنان و کودکان زندانی اشاره کرد.
وی همچنین از تعامل این دفاتر با نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی خبر داد و افزود: دفاتر حمایت از حقوق زنان و خانواده به منظور حل مشکلات مراجعین، با مراکز مختلفی مانند فرمانداریها برای اخذ یارانه، کانون وکلا برای معرفی وکیل معاضدتی، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نهادهای خیریه همکاری دارند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه گفت: برای ارائه خدمات بهتر به مراجعین، نظارت و پایش مستمر بر عملکرد دفاتر حمایت از زنان و خانواده انجام میشود.
اسدی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، کارشناسان این معاونت از دفاتر شهرستانهای بیجار، دهگلان، دیواندره، قروه و کامیاران بازدید به عمل آوردند.
اسدی در پایان تاکید کرد: تمام تلاشها در راستای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی زنان، کودکان و خانوادهها در استان است و این دفاتر همواره در پی تأمین خدمات بهینه و مستمر برای این قشر آسیبپذیر هستند.
