لزوم توجه ویژه به دفاتر حمایت ازحقوق زنان وکودکان در دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فرحبخش صبح شنبه باحضور در جمع دانش آموزان زرندی اظهار داشت: دفتر حمایت از حقوق کودکان همه روزه جهت آگاهی بخشی به حقوق افراد و حمایت از زنان و کودکان در حال خدمت رسانی به شهروندان است.

وی ادامه داد: ارائه خدمات مشاوره‌ای حقوقی، روانشناختی و مددکاری به مراجعین برای ارتقای توانایی فردی آنان در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی از جمله خدمات این دفاتر است.

وی افزود: در این دفاتر، زنان خود سرپرست و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به مراکز حمایتی دولتی و غیردولتی، حرفه‌آموزی و کاریابی جهت ارتقای توانایی اقتصادی معرفی و ارجاع داده می‌شوند.

این مقام قضائی در ادامه به تعریف حق پرداخت و تصریح کرد: حق به معنای امتیازی است که به فرد داده می‌شود که در مقابل برای دیگران تکلیف ایجاد می‌کند که طرفین ملزم به رعایت آن هستند و در غیر این صورت با طرح موضوع در محاکم قضائی، رسالت ایفای حق زیان دیده بر عهده دستگاه قضائی است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند با اشاره به دسته بندی جرایم و تشریح آنها به تبعات جرایم و آسیب‌های اجتماعی بر فرد و جامعه پرداخت و گفت: هدف از حضور قضات در مدارس افزایش دانش حقوقی دانش آموزان و آگاهی بخشی به آنها در خصوص جرایم است تا در کنار دیگر اقدامات فرهنگی و آموزش بتوان انتظار کاهش آسیب‌های اجتماعی را در سطح جامعه داشته باشیم.

فرحبخش با توصیه به صبر و تقویت مهارت‌های کنترل خشم گفت: امروزه بسیاری از جرایم خشنی که در جامعه شاهد آن هستیم بدون برنامه ریزی انجام گرفته و وقوع آنها ناشی از خشونت‌های لحظه‌ای است که با صبوری، حسن رفتار و بخشش امکان پیشگیری از وقوع آنها وجود دارد.

رئیس حوزه قضائی زرند در پایان با اشاره برنامه‌های دشمن برای تحریک جوانان و فاصله انداختن بین مردم و نظام اظهار داشت: امروزه بیش از هر چیز افزایش دانش و آگاهی از طریق برگزیدن دوستان خوب و ویژه انس گرفتن با کتاب و مطالعه برای دانش آموزان دارای اهمیت است چرا که افراد آگاه ضمن پیشرفت و موفقیت در زندگی شخصی می‌توانند پاسخی شایسته به شبهه افکنی و تهاجم فرهنگی دشمنان از طریق فضای مجازی و حقیقی بدهند.