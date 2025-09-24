خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سامانه «نانینو» با هدف ساماندهی وضعیت آرد و قیمت نان در نانوایی‌ها راه‌اندازی شد و در ابتدا امیدی در دل نانوایان و مردم برای بهبود شرایط ایجاد کرد. با این حال، با گذشت زمان، مشکلات این سامانه نه‌تنها رفع نشد بلکه روز به روز ابعاد تازه‌تری از آن نمایان شد؛ به‌طوری‌که اکنون نارضایتی گسترده‌ای میان نانوایان، مردم و حتی نهادهای دولتی شکل گرفته است.

یکی از تازه‌ترین چالش‌های این سامانه، تناقض در قیمت‌های ثبت‌شده در سامانه با نرخ‌های رسمی اعلام‌شده از سوی دولت و اتحادیه‌ها است.

به‌عنوان نمونه قیمت رسمی نان بربری ۳,۶۵۰ تومان اعلام شده اما در سامانه «نانینو» این رقم ۳,۴۰۰ تومان ثبت شده است و این اختلاف قیمت موجب سردرگمی نانوایان و اعتراض مردم شده است.

نانوایانی که بر اساس قیمت سامانه از مشتریان پول دریافت می‌کنند، عملاً از حق قانونی خود محروم می‌شوند و در نتیجه، برخی از آنان برای جبران این اختلاف، اقدام به ثبت تعداد نان بیشتر یا دریافت هزینه‌های اضافی مانند کنجد می‌کنند؛ اقدامی که با واکنش منفی مردم همراه شده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است

سامانه «نانینو» به جای نظم دردسر ایجاد کرده است

حسین رضایی نانوا با ۱۸ سال سابقه فعالیت در صنف نانوایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه نانینو قرار بود نظم بدهد، اما حالا خودش به منبع بی‌نظمی تبدیل شده است.

این نانوا تصریح کرد: قیمت‌هایی که در سامانه ثبت شده با نرخ‌های رسمی اعلام‌شده از سوی دولت و اتحادیه هم‌خوانی ندارد و این اختلاف باعث شده تا برای دریافت این اختلاف از مردم مشکلات زیادی را تحمل کنیم.

وی ادامه داد: مردم فکر می‌کنند ما داریم گران‌فروشی می‌کنیم، در حالی که فقط داریم سعی می‌کنیم ضرر نکنیم و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.

رضایی در پاسخ به این سوال که مشتری و مردم معتقدند شما هزینه اضافه دریافت می‌کنید گفت: برخی نانوایی‌ها مجبور هستند برای دریافت مابه التفاوت اختلاف سامانه و قیمت رسمی یک نان اضافه در سامانه ثبت کنند به طوری که مشتری به طور مثال ۳ قرص نان خریداری کرده اما هزینه ۴ قرص را پرداخت می‌کند.

وی بیان کرد: برخی نانوایی‌ها هم به جای ثبت نان اضافه، گزینه نان کنجدی را ثبت می‌کنند که باز هم باعث می‌شود مشتری هزینه کنجدی را پرداخت کند در حالی که نان ساده دریافت کرده است.

این نانوا اضافه کرد: خیلی از نانوایی‌ها هم هزینه اضافه دریافت نمی‌کنند و از حق خود و خانواده خود می‌گذرند که این باعث نارضایتی و مشکلات مالی برای آنها می‌شود.

وی گفت: تمام این مسائل به دلیل بی تدبیری و سو تدبیری است.

هیچکس پاسخگوی مشکلات نانینو نیست

عباس بهرامی رئیس اتحادیه نانوایان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه نانینو یک سامانه بدون زیرساخت بوده است که در اختیار نانوایان قرار گرفته است، اظهار کرد: هیچکس و دستگاهی به این سامانه توجهی نداشته و مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد.

وی افزود: این سامانه باعث آسیب رسیدن به درآمد نانوایان شده و جز ضرر برای نانوایان نکته دیگری ندارد و نکته قابل حائز اهمیت این است که هیچ فرد یا دستگاهی نیز مسئولیت این سامانه را قبول نمی‌کند.

رئیس اتحادیه نانوایان قزوین اضافه کرد: طبق مصوبه تنظیم بازار کشور قرار بوده قیمت نان ۵۲ درصد افزایش پیدا کند و ۴۰ درصد هم دولت به نانوایان کمک هزینه پرداخت کند تا نانوایان شاهد افزایش ۹۲ درصدی قیمت نان باشند اما این ۴۰ درصد که متولی آن دولت بوده نه تنها پرداخت نشده بلکه به علت قطعی‌های مکرر و ایرادات سامانه، سهمیه آرد نانوایان نیز هر ماه کسر می‌شود.

بهرامی اضافه کرد: دولت از یک تیرماه هیچ مبلغی را به نانوایان پرداخت نکرده و نانواها متضرر شده‌اند.

وی با بیان اینکه قیمت‌ها بعضاً در نانینو تغییر نکرده و یا در برخی نانوایی‌ها به اشتباه اصلاح شده است، تاکید کرد: برای برخی نانوایی‌ها قیمت‌ها به اشتباه تغییر کرده به طور مثال در نان بربری دولتی که قیمت آن ۳ هزار ۶۵۰ تومان اعلام شده در نانینو ۳,۴۰۰ تومان ثبت شده است و یا در نانی که قیمت آن ۴,۷۰۰ تومان مصوب شده در سامانه ۴ هزار و ۳۰۰ تومان ثبت شده است.

وی تصریح کرد: این روند اشتباه باعث بروز مشکل برای نانوایان شده است و علی رغم اینکه بارها پیگیری کرده‌ایم همچنان شرایط تغییری نداشته است.

بهرامی تاکید کرد: تمامی این مشکلات با عدم اطلاع رسانی دولت در مورد پرداخت یارانه ۴۰ درصد همراه بوده و هیچکس پاسخگوی این وضعیت نیست و باعث به خطر افتادن زندگی و درآمد نانوایان شده است.

وی در پایان یادآور شد: از نظر اخلاقی و شرعی صلاح نیست با بی تدبیری مسئولین نانی بر سر سفره مردم برده شود که نانوا از آن راضی نیست.

مشکلات سامانه نانینو کشوری است

سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات سامانه نانینو اظهار کرد: این سامانه به صورت کشوری مدیریت می‌شود.

وی افزود: قیمت گذاری برای نان و مدیریت سامانه به صورت کشوری انجام شده و ما هم به دنبال پیگیری برای حل مشکلات این سامانه هستیم.

فرماندار قزوین تاکید کرد: این روند باعث آسیب برای نانوایان و افزایش اعتراضات آنان و ناراحتی مردم خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا این دغدغه مردم و نانوایان را رفع کنیم.

به گزارش مهر، سامانه «نانینو» نه‌تنها اهداف اولیه آن در ساماندهی وضعیت آرد و قیمت نان محقق نشده بلکه تناقض‌های موجود در قیمت‌گذاری، نبود زیرساخت‌های فنی، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول و بی‌اطلاعی از نحوه پرداخت یارانه‌ها، موجب نارضایتی گسترده میان نانوایان و مردم شده است.

آنچه واضح است این است که این سامانه به جای ایجاد نظم، موجب سردرگمی، کاهش درآمد، و بی‌اعتمادی شده و ادامه این روند می‌تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری به دنبال داشته باشد.

ضروری است که مسئولان کشوری با بازنگری در عملکرد سامانه «نانینو»، نسبت به اصلاح فوری آن اقدام کرده و با اطلاع‌رسانی شفاف، از آسیب بیشتر به صنف نانوایی و سفره مردم جلوگیری کنند.