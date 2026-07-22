خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بسیاری از نانوایی‌های استان سمنان برای محاسبه هزینه نان، از دو دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند؛ موضوعی که به نارضایتی گسترده شهروندان دامن زده است. به‌عنوان مثال، شهروند برای تهیه چهار قرص نان بربری از نانوایی‌های دولتی، مبلغ چهار هزار و ۵۰۰ تومان را در یک کارتخوان و دو هزار و ۵۰۰ تومان را در کارتخوان دیگر پرداخت می‌کند که در مجموع، هر قرص نان شش هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود.

این رویه برای سایر انواع نان نیز به همین صورت اجرا می‌شود و شهروندان معتقدند این روش محاسبه، نه تنها شفاف نیست، بلکه بار مالی مضاعفی بر دوش آن‌ها وارد می‌کند.

نانوایان دولتی زیر ذره‌بین؛ آزادپزها مستثنی نیستند

در مقابل، نانوایی‌های آزادپز از ابتدا کل مبلغ نان را یکجا دریافت می‌کرده‌اند و نیازی به دو کارتخوان نداشته‌اند، اما نانوایی‌های دولتی همچنان بر استفاده از دو کارتخوان اصرار دارند. مردم که برای تأمین نان روزانه ناچار به پذیرش این شرایط هستند، گلایه دارند که علاوه بر هزینه مضاعف، با صف‌های طولانی و کیفیت پایین نان نیز مواجه هستند.

گفتگو با شهروندان سمنانی نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها از نانوایی‌ها گلایه دارند؛ چرا که نانوایان هم قیمت را افزایش داده‌اند، هم دو بار کارت می‌کشند و هم کیفیت نان را ارتقا نمی‌دهند. حتی در لحظه تهیه این گزارش، نمونه عینی این نارضایتی در یکی از نانوایی‌های استان رخ داد که خبرنگار مهر شاهد آن بود.

نانواها: ما هم ناراضی‌ایم، مجوز اتحادیه را داریم

از سوی دیگر، نانواها نیز خود را به‌حق می‌دانند و می‌گویند این روش با مجوز اتحادیه انجام می‌شود. حسینی، یکی از نانوایان بربری، در گفتگو با خبرنگار مهر تأکید کرد که هیچ کار غیرقانونی در نانوایی‌ها رخ نمی‌دهد و استفاده از دو کارتخوان، صرفاً برای دریافت مابه‌تفاوت قیمت مصوب جدید است که هنوز در سامانه اصلی به‌روزرسانی نشده است.

او افزود: «با هزینه بالای آرد، کارگر، برق و گاز، عملاً سودی برای نانوا باقی نمی‌ماند و اگر کسی راهکاری برای نان‌دهی مقرون‌به‌صرفه دارد، من حاضرم نان‌هایم را نیم‌بها بفروشم.» با این حال، شهروندان این توجیه را نمی‌پذیرند و معتقدند وقتی قیمت نان مصوب است، باید در تمام استان یکسان باشد و دریافت مبلغ اضافه، هرچند ناچیز، نوعی تحمیل و دورزدن قانون محسوب می‌شود.

ستاد تنظیم بازار ورود کرد: ممنوعیت کارتخوان دوم

نانوایان می‌گویند به دلیل سیستمی بودن کارتخوان‌های اصلی و عدم امکان تغییر قیمت، ناچار به استفاده از کارتخوان دوم هستند و این کار را با مجوز اتحادیه انجام می‌دهند. اما ستاد تنظیم بازار استان سمنان با ورود به این موضوع، استفاده از دو کارتخوان را به‌کلی ممنوع کرده و به اتحادیه‌ها ابلاغ کرده است که با متخلفان ابتدا تذکر و سپس برخورد قانونی صورت گیرد.

در مصوبه این ستاد، همچنین بر ارتقای کیفیت نان تأکید شده است، زیرا مردم در یکی دو سال اخیر اعتراضات زیادی نسبت به کاهش کیفیت نان داشته‌اند.

نظارت بر نانوایی‌ها و اتصال آزادپزها به سامانه «نانینو»

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تأکید بر اینکه نارضایتی مردم از کیفیت نان کاملاً به‌جا است، از تقویت نظارت فرمانداران بر عملکرد نانوایی‌ها خبر داد.

حمید دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر، از مردم خواست تا گزارش تخلفات نانوایی‌ها را به اداره کل تعزیرات و صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند تا پیگیری قانونی انجام شود.

وی همچنین تأکید کرد که نانوایی‌ها حق استفاده از کارتخوان دوم را ندارند و موظف به نصب نرخنامه در محل کسب خود هستند.

در اقدامی دیگر، با تأکید استاندار، مقرر شده است که تمامی نانوایی‌های آزادپز استان نیز ظرف یک هفته به سامانه «نانینو» متصل شوند تا نحوه محاسبه قیمت نان آزاد شفاف شده و نظارت بیشتری بر این واحدها اعمال شود. در نهایت، مسئولان از شهروندان خواسته‌اند تا تخلفات مشاهده‌شده را گزارش کنند تا در چارچوب قانون رسیدگی شود.

ورود ستاد؛ ممنوعیت کارتخوان دوم و ابلاغ کیفیت بهتر

آنچه در نانوایی‌های سمنان رخ می‌دهد، تنها یک تخلف محلی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای کل نظام توزیع و قیمت‌گذاری نان در کشور است. استفاده از دو کارتخوان، هرچند با مجوز اتحادیه و به بهانه به‌روزرسانی نشدن سامانه، عملاً شفافیت قیمت را مخدوش و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است.

ستاد تنظیم بازار استان با ممنوعیت این روش و الزام آزادپزها به اتصال به سامانه «نانینو»، گامی در مسیر اصلاح برداشته، اما تجربه نشان داده که بدون نظارت مستمر، برخورد قاطع با متخلفان و به‌روزرسانی به‌موقع سامانه‌های قیمت‌گذاری، این قبیل تخلفات به‌سرعت به سایر استان‌ها نیز سرایت خواهد کرد.