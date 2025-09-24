کارگاه رانندگی تدافعی برای پرسنل اورژانس کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی رانندگی تدافعی با حضور کارشناسان فوریتهای پزشکی استان کردستان صبح چهارشنبه در تالار دانشجو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان آغاز شد.
این کارگاه که به همت واحد آموزش مرکز اورژانس کردستان و همکاری جناب آقای فرهاد غیبتی، معاون فنی عملیات اورژانس استان اردبیل و آیپی کشوری این حوزه برگزار میشود، به مدت دو روز و در سه نوبت آموزشی طراحی شده است.
هدف اصلی این کارگاه، ارتقای مهارتهای تخصصی رانندگی ایمن و نگهداری خودروهای امدادی شامل آمبولانس، موتورلانس و اتوبوسآمبولانس است.
این دورههای آموزشی به صورت تئوری و عملی برگزار میشود و شرکتکنندگان در آن به مهارتهای اساسی رانندگی تدافعی، شبیهسازی شرایط اضطراری جادهای و همچنین نحوه نگهداری صحیح خودروهای امدادی در شرایط سخت مأموریتی آموزش داده میشوند.
در روز نخست این کارگاه، شرکتکنندگان با نکات کلیدی در زمینه افزایش ایمنی در رانندگی با خودروهای ویژه اورژانس آشنا میشوند.
این آموزشها با تأکید بر اصول ایمنی و کاهش خطرات جادهای طراحی شدهاند تا پرسنل اورژانس استان بتوانند در شرایط بحرانی، بهویژه در هنگام انتقال بیماران، از آمبولانسها و دیگر خودروهای امدادی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.
مدیران برگزارکننده این کارگاه تأکید دارند که آموزشهای رانندگی تدافعی بهویژه برای نیروهای عملیاتی اورژانس، نه تنها در راستای افزایش کیفیت خدمات پیشبیمارستانی و تسریع در انجام مأموریتها مؤثر است، بلکه به کاهش خطرات جادهای برای پرسنل امدادی و بیماران نیز کمک شایانی میکند.
این دوره آموزشی همچنین به پرسنل اورژانس کردستان کمک خواهد کرد تا در شرایط مختلف جادهای و با در نظر گرفتن متغیرهای جوی و غیره، عملکرد بهتری داشته باشند و سرعت عمل بالاتری را در پاسخ به بحرانها و فوریتهای پزشکی ارائه دهند.
در نهایت، هدف از برگزاری این کارگاهها، تقویت توانمندیهای فنی و عملیاتی پرسنل فوریتهای پزشکی است تا آنان بتوانند با رعایت دقیق اصول ایمنی، در خدماترسانی به مردم و نجات جان بیماران، نقش مؤثرتری ایفا کنند.
