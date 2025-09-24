به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آلاحمد» بخش جنبی ویژهای با عنوان «ماه مجلس» برگزار میکند. این بخش با هدف بازتاب جلوههای ادبی و روایی از شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ترویج ارزشهای اسلامی و انسانی برگرفته از تعالیم ایشان طراحی شده است.
موضوعات و محورهای این فراخوان شامل چهار بخش اصلی است:
جنبه انسانی و ملموس: نشان دادن پیامبر در لحظات ساده زندگی
جنبه الهی و قدسی: اتصال او با وحی و رسالت
جنبه اخلاقی: الهام از آموزههای پیامبر در زندگی امروز
جنبه تاریخی و اجتماعی: گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی
گفتنی است آثار ارسالی به این بخش جنبی در دو قالب داستان کوتاه (تکداستانی با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) و ناداستان شامل خاطرهنگاری، روایت مستند یا جستار (با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) پذیرفته میشوند. همچنین تمام آثار باید در قالب فایل Word ارسال شوند. هر نویسنده میتواند تنها یک اثر در هر بخش (داستان کوتاه یا ناداستان) ارسال کند.
علاقهمندان میتوانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق نشانی ثبتنام و آثار خود را ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره ۹۱۰۰۶۳۶۳-۰۲۱ داخلی ۸۱۱ از ساعت ساعت ۱۰ تا ۱۷ در دسترس قرار دارد.
نظر شما