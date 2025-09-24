  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

فراخوان بخش جنبی جایزه ادبی جلال آل‌احمد با عنوان «ماه مجلس» منتشر شد

فراخوان بخش جنبی جایزه ادبی جلال آل‌احمد با عنوان «ماه مجلس» منتشر شد

به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» بخش جنبی ویژه‌ای با عنوان «ماه مجلس» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هزاوپانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم(ص)، هجدهمین دوره جایزه ادبی «جلال آل‌احمد» بخش جنبی ویژه‌ای با عنوان «ماه مجلس» برگزار می‌کند. این بخش با هدف بازتاب جلوه‌های ادبی و روایی از شخصیت پیامبر اکرم(ص) و ترویج ارزش‌های اسلامی و انسانی برگرفته از تعالیم ایشان طراحی شده است.

موضوعات و محورهای این فراخوان شامل چهار بخش اصلی است:

جنبه انسانی و ملموس: نشان دادن پیامبر در لحظات ساده زندگی

جنبه الهی و قدسی: اتصال او با وحی و رسالت

جنبه اخلاقی: الهام از آموزه‌های پیامبر در زندگی امروز

جنبه تاریخی و اجتماعی: گذار از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی

فراخوان بخش جنبی جایزه ادبی جلال آل‌احمد با عنوان «ماه مجلس» منتشر شد

گفتنی است آثار ارسالی به این بخش جنبی در دو قالب داستان کوتاه (تک‌داستانی با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) و ناداستان شامل خاطره‌نگاری، روایت مستند یا جستار (با حداکثر ۵۰۰۰ کلمه) پذیرفته می‌شوند. همچنین تمام آثار باید در قالب فایل Word ارسال شوند. هر نویسنده می‌تواند تنها یک اثر در هر بخش (داستان کوتاه یا ناداستان) ارسال کند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ از طریق نشانی ثبت‌نام و آثار خود را ارسال کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر نیز شماره‌ ۹۱۰۰۶۳۶۳-۰۲۱ داخلی ۸۱۱ از ساعت ساعت ۱۰ تا ۱۷ در دسترس قرار دارد.

کد خبر 6600150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها