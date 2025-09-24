به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران میزبان شاهین مصطفییف معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان و رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور بود.
در این دیدار، طرفین بر لزوم تقویت روابط دوجانبه و استفاده از ظرفیتهای موجود در حوزه انرژی، آب و پروژههای زیربنایی تأکید کردند.
وزیر نیرو در ابتدای نشست با اشاره به سابقه طولانی روابط دو ملت گفت: ایران و جمهوری آذربایجان دارای تاریخچه مشترک فرهنگی و اجتماعی هستند و این زمینه میتواند بستری برای گسترش همکاریها در حوزههای مختلف باشد.
وی افزود: ظرفیتهای زیادی برای توسعه روابط وجود دارد و دو طرف باید از این فرصتها حداکثر بهرهبرداری را داشته باشند.
علی آبادی تصریح کرد: احساس برادری میان ملتهای ایران و آذربایجان پشتوانه ارزشمندی برای پیشبرد طرحهای مشترک است.
وزیر نیرو در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: ایران توانمندیهای بالایی در حوزه نیروگاهی و اجرای خطوط انتقال دارد. ما هر هفته شاهد افتتاح نیروگاههای جدید در کشور هستیم و آمادگی داریم تا این ظرفیتها را در اختیار همسایگان قرار دهیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما تشکیل همکاریهای سهجانبه با روسیه و جمهوری آذربایجان است که میتواند برای هر سه کشور سودمند باشد.
معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان نیز در سخنانی با تأکید بر جدیت کشور آذربایجان برای گسترش همکاریها اظهار داشت: ما با هیئتی بزرگ به ایران سفر کردهایم که نشاندهنده عزم جدی جمهوری آذربایجان در تقویت روابط با ایران است. همسایههای بسیاری داریم، اما یکی از بیشترین همکاریها را با ایران شکل دادهایم.
وی ادامه داد: با توجه به پتانسیلهای موجود، مطمئن هستیم پروژههای مشترک با موفقیت به سرانجام خواهد رسید.
شاهین مصطفییف خاطرنشان کرد: ایران هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی در زمینه خطوط انتقال برق توانمند است و هیچ مانعی برای همکاری در این حوزه وجود ندارد.
مستند به این گزارش، این دیدار بار دیگر نشان داد که روابط تهران و باکو بر پایه تاریخ مشترک و منافع متقابل در حال گسترش است و دو کشور مصمم هستند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای انرژی و همکاریهای زیربنایی، افق تازهای از تعاملات منطقهای را رقم بزنند.
نظر شما