به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس این سازمان در نامهای خطاب به شهرداران سراسر کشور، بر ضرورت برگزاری آئینهای باشکوه استقبال و تجلیل از دلاورمردان تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران که در رقابتهای جهانی افتخارآفرینی کردند، تأکید کرد.
در ابلاغ نصرتی معاون وزیر کشور آمده است: با عنایت به قهرمانی و افتخارآفرینی ورزشکاران ملی و در راستای هویتبخشی، انسجام اجتماعی و افزایش روحیه و نشاط عمومی، شهرداران مکلفند اقدامات لازم را با قید فوریت در دستور کار قرار داده و گزارش خود را به صورت مصور و مکتوب به سازمان شهرداریها ارسال کنند. بر پایه این دستور، شهرداری تهران موظف است در بدو ورود قهرمانان ملی، مراسم استقبال پرشکوهی با حضور گسترده مردم و اقشار مختلف برگزار کند و تمامی امکانات رفاهی و امنیتی از جمله حملونقل مناسب، آب آشامیدنی، سرویسهای بهداشتی و هماهنگی با پلیس راهور، اورژانس و آتشنشانی را برای این مراسم تدارک ببیند. همچنین شهرداریهای محل سکونت یا زادگاه قهرمانان و مدالآوران باید آئین استقبال ویژهای را با حضور مردم و مسئولان محلی ترتیب دهند و فضای عمومی شهر را با چراغانی و برنامههای فرهنگی و هنری متناسب با شرایط بومی آذینبندی کنند.
معاون عمرانی وزیر کشور بر لزوم هماهنگی با رسانهها و صداوسیمای مراکز استانها برای پوشش خبری و پخش مستقیم این مراسمها تأکید کرد و افزود: در راستای الگوسازی و هویتبخشی، شهرداریهای محل سکونت یا زادگاه قهرمانان باید نسبت به ساخت تندیس یا مجسمه این افتخارآفرینان ترجیحاً توسط هنرمندان بومی شهر و یا استان اقدام و همچنین پیشنهاد نامگذاری یکی از معابر مناسب شهر را به نام قهرمانان به شورای شهر ارائه کنند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پایان یادآور شده است که سازمان شهرداریها در صورت ارائه مستندات، حمایت مالی لازم را برای ساخت تندیسها و مجسمههای قهرمانان ملی فراهم خواهد کرد.
