به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جلیل آل امین در دیدار با جمعی از نویسندگان دفاع مقدس که با حضور مادر شهیدان خالقی پور برگزار شد، با اشاره به روایت متفاوت از شهدا و رزمندگان گفت: نویسندگان دفاع مقدس به جای تمرکز صرف به نبردهایِ خط مقدم، به زندگی و شهادت کسانی که در پشت جبهه فعال بوده‌اند بپردازند تا زاویه جدیدی در روایت‌های دفاع مقدس خلق شود و خوانندگان را با دنیای متفاوتی آشنا کنند.

وی افزود: برای مثال زندگیو شهادت یک تعمیرکار خودرو، مسئول تدارکات یا پرستار که در پشت حضور داشته و به شهادت رسیده کمتر روایت شده است.

مدیرکل صداوسیمای استان زنجان گفت: روایت تجربه زیسته‌ی رزمندگان و مردمی که بعد از جنگ به زندگی برگشته‌اند و بر آسیب‌های ناشی از جنگ غلبه کرده‌اند، سوژه‌های مناسبی برای روایت‌های جذاب است که حکایت از پایداری و مقاومت یک ملت دارد. از این رو اگر نویسندگان به این بخش از رخدادهای جنگ بپردازند آثار جذاب‌تری خلق خواهند کرد.

آل امین در ادامه به بیان اهمیت تبیین نقش زنان در دفاع مقدس گفت: گاهی روایت‌های مردانه از جنگ بر بیان نقش‌هایی زنان در جنگ داشته‌اند غلبه می‌کند. زنان هم پشتیبانی از جنگ و هم به عنوان مادران، همسران و دختران رزمندگانِ حاضر در جنگ نقش‌های مهمی را بر عهده داشته‌اند که روایت آنها می‌تواند مانند نیمه ماه، کامل کننده‌ی فداکاری‌های رزمندگان در دفاع مقدس باشد.

در ادامه این نشست، حاضران به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره گسترش آموزه‌های دفاع مقدس پرداختند و مسیرهای جدیدی برای بهره‌گیری بهتر از این میراث معنوی ارائه کردند.